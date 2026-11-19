Brigada de Edesur realiza trabajos en Pedernales. ( FOTO CEDIDA POR EDESUR )

Edesur Dominicana inició la tercera fase de un proyecto de adecuación de la red eléctrica de Pedernales, con una inversión de 31.1 millones de pesos para convertir la tensión de 123 transformadores de distribución.

Los trabajos contemplan elevar la tensión de 2.4 a 12.47 kilovoltios (kV) del circuito PEDE501, una intervención con la que la distribuidora busca aumentar la capacidad de la red y mejorar la calidad del suministro eléctrico en la provincia.

La empresa indicó mediante una nota de prensa que esta etapa beneficiará a los usuarios de Cabo Rojo, los barrios Nuevo y Militar, Villa del Mar, Nicolás Feliz, Miramar, Centro del Pueblo, Las Flores, Los Robles, Los Guayacanes, Los Cayucos, Alcoa, Los Altagracianos, Savica e Inés.

El proyecto completo tiene un costo estimado de 90.9 millones de pesos. De ese monto, 59.8 millones de pesos corresponden a las dos primeras fases, ejecutadas en los circuitos PEDE502 y PEDE503.

Según Edesur, esas intervenciones incluyeron la construcción de 4.4 kilómetros de redes de media tensión y la conversión de otros 170 transformadores al nuevo nivel de voltaje.

Como parte de las adecuaciones, la distribuidora también trasladó carga hacia el circuito JUCO102 e instaló equipos de regulación para equilibrar la red y mejorar el suministro.

Avances y retos

La iniciativa contempla, además, integrar el sistema de distribución que abastece al Puerto Turístico Cabo Rojo.

Edesur no precisó en el anuncio la fecha prevista para concluir esta tercera fase.