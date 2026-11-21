El ministro de Energía y Minas, Joel Santos. ( OMAR MEDINA/DIARIO LIBRE )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó este sábado que 778 mineros trabajan directamente en la extracción de larimar en la comunidad de Bahoruco, en la zona costera de Barahona, una actividad de la que dependen económicamente alrededor de 1,000 familias y cuya producción durante este año alcanza las 377,000 libras.

El funcionario ofreció los datos durante la celebración del Día Nacional del Larimar, que se conmemora cada 22 de noviembre, en un acto realizado en el play de sóftbol de la comunidad de Bahoruco, con la participación de autoridades gubernamentales, mineros, artesanos, representantes de cooperativas y comunitarios vinculados a la explotación y comercialización de la piedra semipreciosa.

Santos destacó que el larimar representa una importante fuente de ingresos para numerosas familias de la región Enriquillo y constituye uno de los principales símbolos de identidad de Barahona y de la República Dominicana.

Preocupación por la seguridad de los mineros

Precisó que la cantidad de beneficiarios sería considerablemente mayor si se incluyen las personas que participan indirectamente en la comercialización, elaboración de joyas, transporte y otros servicios relacionados con la industria del larimar.

A pesar del crecimiento de la producción, el ministro reconoció que persiste la preocupación de las autoridades por las condiciones en que se desarrolla la extracción de la piedra, debido a que gran parte de las operaciones continúa realizándose mediante métodos artesanales.

Señaló que estas prácticas representan riesgos para la integridad física de los trabajadores, por lo que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, capacitación y respuesta ante posibles emergencias.

Indicó que el Ministerio de Energía y Minas ha desarrollado cursos de formación y seguimiento dirigidos a los trabajadores, además de promover la creación de brigadas especializadas en seguridad minera.

Explicó que los integrantes de estas brigadas fueron capacitados y certificados para colaborar en la prevención de accidentes y dar seguimiento a las condiciones de seguridad dentro de la mina.

El funcionario sostuvo que la condición artesanal de la minería del larimar no debe impedir la incorporación de herramientas modernas que permitan desarrollar las operaciones con mayores garantías para los trabajadores.

También se refirió a la importancia de fortalecer los servicios de atención médica y la disponibilidad de equipos de emergencia, entre ellos una ambulancia, para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

Realizan estudios para determinar reservas de larimar

Otro de los aspectos abordados por Santos fue el proceso de investigación que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas para conocer con mayor precisión las reservas de larimar existentes en la zona de explotación.

Explicó que actualmente se trabaja en un levantamiento mediante tecnología tridimensional (3D), que permitirá obtener información más detallada sobre las características geológicas del yacimiento.

Posteriormente, según indicó, se contempla desarrollar una etapa de sondeos que contribuirá a determinar el potencial de las reservas disponibles.

Aclaró que, debido a las características particulares del yacimiento, la estimación de reservas requiere estudios especializados y un proceso de investigación más amplio.

El ministro también destacó los esfuerzos encaminados a fortalecer la trazabilidad del larimar, con el propósito de que las piedras extraídas puedan contar con mecanismos de identificación y certificación de su origen.

Explicó que estos procedimientos permitirían dar seguimiento al material desde su extracción hasta su transformación en piezas de joyería, fortaleciendo su reconocimiento y valor en los mercados nacionales e internacionales.

Gobernadora destaca importancia del larimar

Durante la celebración, la gobernadora provincial de Barahona, Oneida Féliz, resaltó la importancia económica, cultural e histórica del larimar para la provincia y manifestó su compromiso de continuar respaldando a los mineros y artesanos.

La representante del Poder Ejecutivo expresó que la celebración tenía un significado especial para ella por sus vínculos familiares con la comunidad de Bahoruco, lugar donde nació su padre.

Sostuvo que el larimar constituye un patrimonio natural que proyecta internacionalmente el nombre de Barahona y representa el esfuerzo de generaciones de trabajadores que han dedicado sus vidas a su extracción y transformación.

La funcionaria consideró necesario continuar impulsando la capacitación técnica, la innovación, la promoción y la protección de esta piedra, con el propósito de generar mayores oportunidades económicas para las comunidades productoras.

Asimismo, destacó el papel que desempeña la Escuela Taller de Larimar en la formación de nuevos artesanos, así como la importancia del acompañamiento institucional para fortalecer toda la cadena de valor.

Artesanos recuerdan historia del descubrimiento

Durante la actividad, el maestro artesano César Féliz compartió parte de la historia de las primeras exploraciones realizadas en la zona donde posteriormente comenzó la explotación del larimar.

Relató que miembros de su familia participaron en las expediciones que llegaron hasta el paraje Los Chupaderos, donde se encuentra el yacimiento.

Explicó que, en aquella época, la piedra todavía no era conocida con el nombre de larimar, denominación que posteriormente le fue atribuida por Miguel Méndez.

Féliz recordó que su hermano Eugenio Féliz fue uno de los primeros artesanos de la comunidad de Bahoruco y que recibió capacitación en un centro de desarrollo de Puerto Plata, desde donde regresó para transmitir sus conocimientos a otros residentes.

Destacó que la transformación de la piedra en piezas de joyería ha permitido agregar valor al recurso natural y crear oportunidades de trabajo para numerosas familias.

El artesano señaló que los habitantes de Barahona sienten un profundo orgullo por el larimar, debido a que representa uno de los principales elementos distintivos de la provincia.

Alcalde recuerda su experiencia como minero

El director de la Junta Distrital de Bahoruco, Francisco Alberto Gómez Féliz, destacó la importancia de la celebración y afirmó que este tipo de actividades contribuye a proyectar internacionalmente a la comunidad donde se encuentra la mina.

Durante su intervención, recordó que también trabajó en la extracción de larimar y narró parte de su experiencia en las labores mineras.

Explicó que comenzó como ayudante de cocina, posteriormente pasó a desempeñarse como cocinero y luego trabajó directamente en las excavaciones.

Relató que llegó a realizar labores de extracción utilizando equipos para romper las formaciones rocosas de la montaña.

Gómez Féliz manifestó su satisfacción por recibir a las autoridades y visitantes en la comunidad, donde se desarrolló una programación especial que incluyó la denominada alfombra azul, en referencia al color característico del larimar.

Reconocimiento a mineros y artesanos

La celebración del Día Nacional del Larimar también estuvo dedicada a reconocer el trabajo de los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo de esta actividad durante décadas.

Entre los participantes figuraron el director general de Minería, Rolando Muñoz Mejía; el subdirector Néstor Díaz; el presidente de la cooperativa de extractores de larimar, Edwin Terrero, y Juan Francisco Féliz Méndez, identificado como uno de los primeros mineros y antiguos dirigentes de la cooperativa.

También participaron el maestro artesano César Féliz y Jorge Caridad, presidente del Museo del Larimar Dominicano, reconocido por su trayectoria en la promoción y elaboración de piezas artesanales desde la década de 1980.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), vinculados al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Larimar Barahona, además de diseñadores, lapidarios, comerciantes y representantes de instituciones públicas y privadas.

Entre los invitados se encontraban el director regional de Obras Públicas, Henry Guillén Féliz, y José Antonio García Casillas, gerente administrativo del Consorcio Azucarero Central (CAC), junto a viceministros y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

La actividad reunió a representantes de los diferentes eslabones de la cadena productiva del larimar, desde quienes realizan las labores de extracción hasta los artesanos que transforman la piedra en joyas destinadas a los mercados nacionales e internacionales.

El encuentro sirvió, además, para destacar la necesidad de continuar modernizando las condiciones de trabajo en la mina, proteger la vida de los trabajadores y garantizar que los beneficios económicos de este recurso natural contribuyan al desarrollo de las comunidades de la costa de Barahona.