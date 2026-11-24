Un técnico de una empresa eléctrica trabaja en un transformador. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE. )

Edesur Dominicana dejó sin efecto la interrupción programada del servicio eléctrico que afectaría este martes 24 de noviembre a diez sectores del Distrito Nacional, durante un período de 12 horas.

La distribuidora había anunciado la suspensión del suministro desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche para realizar trabajos de adecuación en la subestación Arroyo Hondo.

Sin embargo, la empresa difundió un nuevo aviso en el que informó que la interrupción programada quedó suspendida.

Te puede interesar Edesur invertirá RD$31.1 millones en cambio de tensión de la red eléctrica de Pedernales

Suspensión del corte

Los sectores incluidos en el aviso original eran Altos de Arroyo Hondo, Los Ríos, La Yuca de Los Ríos, Nuevo Arroyo Hondo, Arroyo Manzano, Cerros de Arroyo Hondo, La Fe, Viejo Arroyo Hondo, La Agustina y Los Jardines.

Sectores afectados

Edesur no explicó las razones por las que suspendió la jornada ni informó si los trabajos serán reprogramados para otra fecha.

En marzo de este año, la distribuidora informó que había invertido aproximadamente RD$244 millones en la modernización de la subestación Arroyo Hondo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de distribución y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en el Distrito Nacional.

La intervención anunciada para este martes formaba parte del programa de mantenimiento de Edesur correspondiente a la semana del 21 al 27 de noviembre.