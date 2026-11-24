El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reiteró que República Dominicana proyecta declarar sus primeras reservas de tierras raras durante el primer semestre de 2027, un objetivo que el Gobierno había previsto inicialmente alcanzar en 2026 y cuyo calendario ha sido modificado en varias ocasiones.

En abril de 2025, durante un recorrido por las zonas de exploración minera de Pedernales, Santos había anunciado que el país estaría en condiciones de determinar sus recursos minerales a mediados de ese año y declarar las primeras reservas a finales de 2026.

Santos ofreció la información durante la conferencia "Avances y perspectivas del sistema eléctrico y minero en República Dominicana", impartida ante estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago.

El ministro explicó que durante el proceso de exploración se han analizado más de 5,000 muestras, lo que ha permitido avanzar en la identificación del potencial de estos recursos minerales.

Indicó que las tierras raras están compuestas por un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias estratégicas, especialmente por sus propiedades para mejorar la eficiencia y reducir el peso de equipos y dispositivos tecnológicos.

Asimismo, destacó que la importancia de estos minerales ha aumentado por su demanda en el desarrollo de nuevas tecnologías y su papel en sectores vinculados con la seguridad y la industria militar.

Papel de la minería en la economía

Durante su exposición, Santos resaltó el desempeño del sector minero, que registró un crecimiento de un 17 % en septiembre de 2026 y una expansión acumulada de un 5.2 %.

Señaló que el oro continúa siendo el principal producto de exportación de República Dominicana, con ventas por valor de 2,392 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, cifra que supera el monto registrado durante el mismo período de 2025.

El funcionario definió la minería como una especie de cobertura natural para la economía dominicana, debido a que el comportamiento de los precios internacionales del oro permite que el sector mantenga su dinamismo en períodos de incertidumbre económica mundial.

Como ejemplo, recordó el papel que desempeñó la actividad minera durante la pandemia del Covid-19, cuando el incremento de los precios del oro contribuyó a generar recursos para sostener programas de asistencia económica y el pago de salarios.

Retos del sistema eléctrico

En la primera parte de la conferencia, el ministro abordó los desafíos del sector eléctrico frente al crecimiento económico y los cambios en los patrones de consumo de energía de los hogares y las empresas.

Explicó que la demanda energética aumenta por la incorporación de nuevos equipos y tecnologías, como aires acondicionados y otros equipos eléctricos que requieren una mayor disponibilidad de electricidad.

Santos indicó que el país debe fortalecer de manera conjunta la generación, transmisión, distribución y regulación para responder a esas necesidades.

En ese contexto, destacó que la capacidad instalada de generación renovable pasó de 555 megavatios en 2020 a más de 2,000 megavatios en 2026, lo que representa una multiplicación por cuatro en seis años.

También anunció que el Gobierno tiene como objetivo incorporar al menos 800 megavatios de almacenamiento energético para 2028, con el propósito de aprovechar durante la noche la electricidad producida mediante fuentes solares durante el día.

Entre las iniciativas para mejorar la distribución mencionó inversiones en medidores, transformadores, redes y subestaciones, con una proyección de 750 millones de dólares durante los próximos dos años.

Además, informó sobre los planes para instalar 251,000 luminarias en distintas comunidades del país entre 2027 y 2028 y rehabilitar 1,800 kilómetros de redes eléctricas, así como intervenir 18 subestaciones.

La actividad contó con la participación de integrantes del equipo eléctrico del Gobierno y autoridades civiles de la provincia.