Clientes de Edesur acuden al nuevo centro de atención habilitado por la empresa para presentar sus reclamos sobre el servicio eléctrico. ( CEDIDA POR EDESUR )

Cada vez más, el alto costo de la electricidad preocupa a la población dominicana. Las facturas elevadas, incluso cuando los usuarios consideran que su consumo no ha aumentado proporcionalmente, siguen generando quejas entre ciudadanos que exigen mayor transparencia en la gestión del servicio eléctrico.

Tal es el caso de una familia residente en Altos de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional, que registró un aumento de 20.3 % en el consumo eléctrico entre enero y noviembre de 2026, respecto al mismo período de 2025, pese a cambios en la rutina familiar que, a su juicio, deberían favorecer el ahorro energético.

Al contactar a un equipo de Diario Libre, uno de los integrantes de la familia, quien prefirió reservar su nombre, presentó un análisis de 23 meses del histórico de facturación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), que muestra que el consumo pasó de 5,130 a 6,171 kilovatios hora (kWh), una diferencia de 1,041 kWh.

Según explicó, el incremento interanual comenzó en febrero y se mantuvo durante diez meses consecutivos. En abril se registró la mayor variación porcentual, al pasar de 289 kWh en 2025 a 538 kWh en 2026, para un aumento de 86.2 %.

Mientras tanto, en septiembre, Edesur registró un consumo de 711 kWh, el más alto del período analizado, por el que facturó 9,435.58 pesos.

El denunciante argumentó que, desde el inicio del año escolar, finales de agosto, los hijos de la familia permanecen fuera de la vivienda de lunes a viernes, entre las 6:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde y durante ese período no tiene empleada doméstica, una rutina que, a su juicio, debería reducir las horas de utilización de los equipos eléctricos asociados a su presencia en el hogar.

Sin embargo, sostuvo que el consumo diario promedio de las facturas de junio a agosto fue de 19.99 kWh, frente a los 20.07 kWh registrados en octubre y noviembre, cuando la rutina escolar ya estaba establecida.

Además, señaló que durante los mismos períodos de los años 2025 y 2026, no se ha adquirido un electrodoméstico nuevo que eleve el consumo.

Asimismo, indicó que, entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, la familia pagó 67,651.56 pesos por el servicio eléctrico. Durante ese período, el promedio mensual de las facturas aumentó un 45.1 %.

Aunque reconoce que factores como la temperatura y el funcionamiento de los electrodomésticos pueden incidir en el consumo, considera que la evolución de las facturas amerita una revisión técnica del medidor y de las lecturas realizadas por Edesur, para determinar si la energía facturada corresponde efectivamente al consumo de la vivienda.

Las reclamaciones por el servicio eléctrico aumentan 15.1 %

La preocupación de esta familia coincide con un incremento de las quejas y reclamaciones de los usuarios del servicio eléctrico en el país.

Según las estadísticas de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), entre enero y septiembre de 2026 se recibieron 67,778 reclamaciones, frente a 58,877 en el mismo período de 2025, para una diferencia de 8,901 casos, equivalente a un aumento de 15.1 %.

Durante el primer semestre de 2026, el organismo recibió 29,833 reclamaciones, por debajo de las 31,787 registradas en igual período del año anterior.

Sin embargo, las quejas experimentaron un repunte entre julio y septiembre, cuando los reportes recibidos ascendieron a 37,945, frente a 27,090 en el tercer trimestre de 2025.

El aumento coincide con un alza de la energía facturada por las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), integradas por Edenorte, Edesur y Edeeste, que registraron 8,531.4 gigavatios hora (GWh) entre enero y agosto, un 3.4 % más que los 8,248.2 GWh del mismo período de 2025.

Más energía facturada y mayores ingresos

El Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales, correspondiente al período enero-agosto de 2026, publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), muestra que las distribuidoras compraron 14,259.5 GWh de electricidad, un incremento de 4.4 % respecto al año anterior.

De ese volumen, las EDE facturaron 283.2 GWh adicionales a sus clientes, para un crecimiento de 3.4 %.

El aumento también se reflejó en los ingresos, y es que la facturación por venta de energía alcanzó 87,658.3 millones, frente a 83,621.4 millones en enero-agosto de 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 4.8 %.

En tanto, en dólares el informe reportó una facturación de 1,456.7 millones, un aumento de 6.5 % respecto al período anterior.

El precio medio de venta también registró variaciones, pasando de 10.14 por kilovatio hora en 2025 a 10.27 en 2026, un incremento aproximado de 1.3 %.

Edeeste concentra casi la mitad de las reclamaciones

Conforme a las estadísticas de Protecom, Edeeste es la distribuidora de electricidad que concentra el mayor número de reclamaciones durante los primeros nueve meses de 2026.

De acuerdo con el organismo, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este registró 31,513 reclamaciones entre enero y septiembre, equivalentes al 46.5 % del total nacional. Edesur acumuló 21,425, mientras Edenorte recibió 14,776.

El aumento coincide con un alza de la energía facturada por las EDE integradas por Edenorte, Edesur y Edeeste, que registraron 8,531.4 gigavatios hora (GWh) entre enero y agosto, un 3.4 % más que los 8,248.2 GWh del mismo período de 2025.

Las pérdidas eléctricas Según el informe del Ministerio de Energía y Minas, el indicador consolidado de pérdidas de energía alcanzó el 39.2 % en el año móvil, es decir desde septiembre de 2025 hasta agosto de 2026, lo que representa una baja de 0.7 puntos porcentuales respecto al período anterior. La distribuidora más afectada fue Edeeste, que registró pérdidas de 56.5 %, mientras que en Edesur alcanzaron el 31.9 % y en Edenorte el 25.8 %.