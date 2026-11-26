El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, junto a autoridades locales y representantes comunitarios. ( CEDIDA POR EL MEM )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció la instalación de 600 luminarias para el alumbrado público y la repotenciación del sistema eléctrico de Boca Chica, con el propósito de fortalecer la eficiencia y capacidad del servicio ante el crecimiento de la demanda en esa zona.

Durante una reunión con autoridades legislativas, municipales y representantes comunitarios, en la que quedó conformada una mesa de seguimiento a los requerimientos en materia eléctrica, Santos dijo que la instalación de las luminarias concluiría en dos semanas, mientras se realiza un levantamiento en todo el municipio para identificar cuántas más se requiere colocar.

En cuanto a la repotenciación del sistema eléctrico, informó que, para enero de 2027, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) pondrá en funcionamiento un nuevo transformador de 50 megavoltio-amperio (MVA), adicional al de 40 MVA con el que cuenta actualmente la subestación de Boca Chica, lo que aportará mayor estabilidad y seguridad energética a sus habitantes.

Nuevos circuitos

El funcionario indicó que Edeeste trabaja en la creación de tres circuitos de respaldo para aliviar la carga de los tres existentes, lo que permitirá prevenir averías e interrupciones del servicio por sobrecarga, así como contar con mayor flexibilidad para realizar intervenciones en las redes.

"Es importante que tomemos en cuenta que el resultado de todas estas cosas va a venir; todos estos trabajos en las redes requieren de coordinación porque estos mismos trabajos involucran también cortes de servicio y ahí la información es sumamente vital", adelantó.

Ordena identificar necesidades

El titular de Energía y Minas también impartió instrucciones para realizar levantamientos que permitan identificar los transformadores que requieren ser sustituidos y las redes que necesitan ser extendidas o rehabilitadas en la zona norte del municipio.

Asimismo, abordó la apertura de una oficina comercial en el distrito municipal de La Caleta, entre otras inquietudes y reclamos que le fueron planteados.

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En tanto, el administrador general de Edeeste, Emilio Contreras, explicó que la empresa trabaja en Boca Chica con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico suficiente y de calidad a sus munícipes, por lo que, además de las medidas anunciadas por el ministro Santos, realiza constantes mejoras en el sistema.