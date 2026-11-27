El monto destinado por el Estado a subsidiar los combustibles asciende a RD$46,145 millones en lo que va de 2026. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno destinó RD$402.4 millones en subsidios para mantener congelados los precios de las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP) durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Con estos recursos, el monto destinado por el Estado a subsidiar los combustibles asciende a RD$46,145 millones en lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la institución.

La medida forma parte del congelamiento anunciado por el Gobierno hasta el 7 de enero de 2027, condicionado a que el subsidio semanal necesario para contener las alzas internacionales no supere los RD$1,500 millones.

Para esta semana, el MICM informó que subsidiará con RD$57.75 cada galón de gasoil regular, con RD$28.00 el gasoil óptimo y con RD$46.95 el GLP.

Precios de los combustibles

Según la disposición oficial, la gasolina prémium continuará comercializándose a RD$362.10 por galón, mientras que la regular permanecerá en RD$317.50.

El gasoil regular se mantendrá en RD$270.80 por galón y el óptimo en RD$322.10.

Asimismo, el GLP seguirá vendiéndose a RD$135.20 por galón y el gas natural permanecerá en RD$43.97 por metro cúbico.

En contraste, cuatro combustibles registrarán reducciones de precios durante la próxima semana.

El avtur bajará RD$27.73, para comercializarse a RD$275.93 por galón, mientras que el kerosene disminuirá RD$29.60, hasta situarse en RD$312.90.

También se aplicarán rebajas de RD$4.15 al fuel oíl #6, que se venderá a RD$162.72 por galón, y de RD$5.54 al fuel oíl 1 %S, cuyo precio será de RD$202.24.

Tensiones internacionales

El MICM explicó que los ataques contra refinerías en Oriente Medio, vinculados al conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen, han generado nuevas tensiones en los mercados petroleros internacionales.

Según la institución, estas circunstancias contribuyeron a que el petróleo intermedio de Texas (WTI) repuntara hasta los US$84.91 por barril, con repercusiones en los precios de los productos derivados, especialmente las gasolinas y el gasoil.

Para el cálculo de los precios correspondientes a la próxima semana, el MICM utilizó una tasa de cambio promedio de RD$60.21 por dólar, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central.