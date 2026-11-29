Técnico de Edesur Dominicana realiza trabajos de adecuación en las redes eléctricas de Pedernales como parte de las mejoras para su integración al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL INSTAGRAM DE EDESUR )

La demanda eléctrica del municipio Pedernales es cubierta en su totalidad desde el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), tras completarse el proceso de transición que permitió integrar el suministro de esa demarcación a la red eléctrica nacional.

La medida entró en vigencia el viernes 27 de noviembre, según informó Edesur Dominicana y la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina).

Este paso marca un hito para el sistema eléctrico nacional y culmina la transición iniciada en 2025, cuando Pedernales comenzó a recibir energía desde el SENI.

La demanda se transfirió de manera gradual, por lo que durante ese período algunos circuitos se abastecían desde el SENI y otros continuaban recibiendo electricidad de la Central Pedernales, propiedad de EGE Haina.

Mejoras en las redes

A través de una nota de prensa, las instituciones explicaron que la incorporación de Pedernales al SENI requirió un trabajo coordinado entre las organizaciones del sector eléctrico para integrar la subestación a la red local y completar la transferencia del suministro. Como parte los trabajos, Edesur modernizó y adecuó sus redes de distribución en Pedernales e incorporó nuevos transformadores para adaptar los niveles de tensión requeridos.

Las mejoras realizadas en la red de Edesur abarcaron la instalación de 293 nuevos transformadores de distribución y de 4.4 kilómetros de redes de media tensión que, junto a la construcción de la nueva subestación, permiten atender la demanda actual y acompañar el crecimiento del municipio.

El proceso de transición también contó con la participación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), que desarrolló la infraestructura para conectar Pedernales al SENI mediante la línea de transmisión de 138 kV Juancho–Pedernales, una nueva subestación en el municipio y la ampliación de la subestación Juancho–Los Cocos.

Más de 26 años de generación

Durante más de 26 años, la Central Pedernales de EGE Haina generó la electricidad con la que se abastecía el municipio. La empresa mantuvo una operación caracterizada por niveles de disponibilidad técnica de planta superiores al 98 %.

En ese período, la planta produjo más de 424 gigavatios hora (GWh) y su capacidad instalada pasó de 1.8 a 7.6 megavatios (MW) tras inversiones superiores a 5 millones de dólares.