$!Enriquillo y El Valle registran tasas de pobreza de más de 40 %

¿Qué se considera ser pobre?

De acuerdo con la metodología aplicada por el Gobierno para el cálculo de esos números, se considera que un grupo familiar está en situación de pobreza cuando sus ingresos —sean laborales, remesas, donaciones o subsidios— no alcanzan para cubrir la canasta básica de bienes y servicios. Mientras tanto, la pobreza extrema afecta a aquellas familias cuyos ingresos no cubren ni siquiera la canasta de alimentos básicos.

La población no pobre en el país sumaba 7,929,358 personas al terminar el año pasado. Según los datos que presentó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la ONE la mejora del ingreso laboral fue el factor de mayor incidencia en la mejoría de la condición de vida de los hogares, al igual que la estabilidad de los precios, que ayudó también a cubrir los gastos familiares. Estos dos factores permitieron que el ingreso per cápita creciera 7.9 % en términos reales en el año 2018. “El incremento reportado en el ingreso per cápita de las familias se asocia fundamentalmente al aumento de los ingresos recibidos en el hogar de los miembros del hogar ocupados, que laboran en el mercado de trabajo como asalariados, en calidad de patrones o de trabajadores por cuenta propia”, indica el “Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria” reciente.