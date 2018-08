Entrada de Punta Catalina podría reflejarse en factura de consumidores

El funcionario habló tras plantearse si en el 2017 solo el 33.55% de la generación eléctrica tuvo dependencia del petróleo, y por qué esto no se ha reflejado en la factura de los consumidores.

Pero Prieto indicó que en el país se viene arrastrando “muchos costos altos en la energía eléctrica y se han ido compensando. “En el último año los combustibles han aumentado y también no ha sido posible poder lograr unos niveles que podamos reflejar en la factura eléctrica”, enfatizó.

“Todavía nosotros no estamos en los niveles que podamos reflejar eso, pero en estos últimos seis años la matriz eléctrica de la República Dominicana ha tenido un cambio radicar, o sea, los derivados del petróleo han bajado y está aumentando la generación por energía renovables”, explicó.

SANTO DOMINGO. La República Dominicana aun no se encuentra en los niveles que faciliten que la generación de energía eléctrica a base de combustibles no derivados del petróleo se refleje en la factura de los consumidores, de acuerdo a César Prieto, superintendente de Electricidad, quien aseguró que con la entrada de Punta Catalina en el sistema se podría ver una disminución de los precios.

Pacto Eléctrico

Con relación al Pacto Eléctrico, Prieto indicó que no se ha firmado porque se requiere que los actores principales se comprometan y participen como son los partidos políticos. Agregó que no solo es el gobierno que debe tomar la responsabilidad de lo que se está haciendo, sino que en un futuro el pacto transciende más allá de lo que es un periodo gubernamental.

“Nosotros como gobierno no hemos fallado. El gobierno quiere que haya un mayor compromiso de todos los sectores y de los partidos políticos que son los que a la larga, en el futuro, podrían hacer que el pacto no funcione”, indicó el funcionario tras asegurar que los partidos políticos no están tan comprometidos con el pacto eléctrico.