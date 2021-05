$!Entregan más de 200 regalos a las madres de la frontera

El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) realizó un programa especial titulado “La frontera esta de madre”, sorteando más de 200 regalos a las madres que radican en la zona fronteriza.

La actividad que fue encabezada por el director ejecutivo del CCDF, Erodis Díaz, contó con la colaboración de más de 15 empresarios acogidos a la Ley 12-21 antigua Ley 28-01 de incentivos para el desarrollo fronterizo.

“Con esta actividad estamos impactando vidas. Además, celebrar este día tan espacial nos permite acercar al Consejo con las madres de la frontera y reforzar el compromiso que tenemos con perseguir el bienestar del ciudadano fronterizo”, explicó Erodis Días.

El evento se realizó con el objetivo de impactar de manera positiva a las madres de la frontera, ya que no solo se trató de llevarles regalos si no de enviarles el mensaje de que no están solas, que el gobierno del cambio estará cerca de ellas en cada punto fronterizo del país, así lo explicó el ejecutivo en el programa, según una nota de prensa.

Dentro de los premios sorteados figuran neveras, lavadoras, estufas, tanques de gas, microondas, abanicos, televisores, lavadoras, colchones, entre otros. Este programa especial fue realizado en la provincia Montecristi.

Sobre la Institución

El Consejo de Coordinación de Zona Especial de Desarrollo Fronterizo se creó hace 20 años con la Ley 28-01, hoy 12-21 y tiene como objetivo emitir permisos para instalar empresas en la zona especial fronteriza, crear empleos y así impactar en la reducción de la pobreza.

En los 20 años de vigencia, esta ley, a través de las empresas instaladas, ha generado hasta el momento más de 36 mil empleos (directos e indirectos), así como también han contribuido con programas de acción social, tales como: construcción y remodelación de escuelas, laboratorios, sistemas de energía, iglesias, becas, así como en las áreas deportivas y culturales colaborando con el desarrollo integral de las comunidades fronterizas