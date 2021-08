$!Escasez de pollo es una realidad; clientes solo encuentran “patas, cocotes, mollejas y asaduras”

“El Gobierno ha dicho que no hay escasez, que hay mucha producción, pero el pollo no aparece”, dijo Alfredo Antonio García, vendedor de la carne blanca.

En los puestos consultados por Diario Libre, los precios de la libra de pollo varían entre RD$75, RD$80, RD$85, RD$90 y hasta RD$100.

“El pollo está caro y no aparece”, dijo el vendedor identificado como Macarbert de pollo Jobalo.

Indicó que antes a los colmados se les vendía la libra a RD$50, pero que en la actualidad ha aumentado RD$15 y a los consumidores se les despacha a RD$85.

“Uno duraba con pollo como hasta la una de la tarde, pero ahora desde las 7:00 a.m. ya no hay pollo porque la cantidad que uno solía vender ya no la conseguimos. Al por mayor estaba a RD$50 la libra y ahora para los colmados a RD$70”, expresó.

De su lado, Wanda Medina, cliente, dijo que para conseguir el pollo deben pagar más dinero, lo que la ha llevado a disminuir la cantidad que acostumbra comprar.

“Está más caro, lo que no entiendo es que dicen que hay mucho pollo y si hay mucho, no veo la razón para que aumente de precio”, expresó Medina, al tiempo de explicar que la libra la compraban a RD$65 y ahora está a RD$75.

“Compren guinea que no hay pollo”, vociferaba uno de los vendedores, al tiempo que clientes se presentaban a los negocios y pedían de la carne blanca.

“La situación es que no están sacando pollos, solo nos están dando 100 libras para que nosotros vendiéramos, pero con eso no podemos vivir porque la ganancia es solo RD$700 y con eso no se puede mantener una familia”, expresó José Vidal Fernández.

Asegura que las personas acuden a los puestos y no la pueden atender porque no quieren comprar lo que queda que es “pico y pala”.

Janet Almonte, cliente consultada, dijo “que todo está muy caro y si hay mucha producción debe estar más barato y aunque la carne de cerdo no se esté comiendo no hay razón”. “Debe estar por debajo de RD$80 porque es la carne que uno más come”, agregó.