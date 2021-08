$!Escasez de pollo y peste porcina derrumban ventas de lechonera

“Te puedo decir que yo adquirí los últimos 31 cerdos y me duraron dos semanas. Pero todavía hay personas que consumen su cerdo, particularmente yo me lo como”, manifestó Castro.

“Eso significa que ese es un cerdo que viene sano. Yo solamente compro cerdo que está en garantía porque yo no voy a dar a comer lo que yo no me como. Aquí se le compra a medianos productores, más que todo, por un tema contractual que exigen los grandes porcicultores”, agregó.

El ejecutivo sostuvo que la lechonera no compra cerdo de patio ni de proveedores desconocidos. Dijo que pese a que les han ofertado puercos a 80 pesos el kilo se ha negado a adquirirlo prefiriendo comprarlo a más de 100 pesos el kilo.

Refirió que el desplome de las ventas también es como consecuencia de que la otra alternativa que hay, que es el pollo, está escaso y que está siendo despachado de forma racionalizada debido a que se ha disparado la demanda de esa carne.

“Pero también los productores de pollo se aprovechan y ahí los intermediarios especulan bastante. Actualmente, el pollo vivo en granja está a 65 pesos y cuando ellos te lo matan el costo se dispara siete pesos más”, declaró.