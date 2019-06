$!Estadounidense experto en seguridad descarta que RD sea peligroso para los turistas

El experto en seguridad turística y exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Matthew Bradley, declinó que la República Dominicana sea un lugar peligroso para los turistas.

El planteamiento del experto, quien es director de Seguridad Regional de Internacional SOS, se da en respuesta a una publicación del semanario TIME, de Estados Unidos, cuyo título es “Cinco turistas de los Estados Unidos han muerto en República Dominicana desde abril. ¿Debe cancelar tu viaje?”, en inglés “5 U.S. Tourists Have Died In The Dominican Republic Since April. Should You Cancel You”.

En el referido artículo se hace mención de Bradley, cuya respuesta sugiere no cancelar la reservación para visitar el país.

“No es un lugar demasiado peligroso. Todavía consideraría a la República Dominicana como un lugar seguro para ir”, indicó en el trabajo.

RD, un destino seguro

Un informe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) indicó que la República Dominicana es el destino turístico más seguro de América Central y el Caribe. “ El año pasado recibió 6.5 millones de turistas, de los cuales 2.3 millones eran estadounidenses. La tasa de delincuencia relacionada con turistas reportada por el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística fue de 1.5 por cada 100,000 turistas”, indicó.