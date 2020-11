$!Este jueves 26 vence plazo para ponerse al día con la TSS sin penalidades

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) informó que este jueves 26 vence el plazo para que los empleadores con deudas anteriores a la aprobación de la Ley 13-20 puedan ponerse al día pagando únicamente el monto principal adeudado o suscribiendo acuerdos de pago y que incluye la eliminación total de los recargos, moras, intereses y cualquier otra penalidad que hayan acumulado hasta la fecha, según lo estipula la referida ley.

La Ley 13-20 eliminó más del 80% del total de la deuda acumulada en el Sistema derivada de las cotizaciones que cubren el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), el Seguro de Riesgos Laborales (SRL) y el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo.

La nueva legislación que, entre otras cosas, fortalece la TSS y la Dirección General de Información y Defensa del Afiliado (DIDA), modifica el recargo por mora en los pagos al SDSS, que antes era de un 5% acumulativo a un recargo menor de 1%, y otorgó un plazo de seis meses para que los empleadores con deudas pendientes en la Seguridad Social puedan ponerse al día con sus compromisos, mediante un pago único del total de la deuda o un acuerdo de pago con la institución.

También otorga a la TSS la facultad para el c obro compulsivo y para iniciar acciones penales mediante la aplicación de multas contra los empleadores que no afilien a sus trabajadores y solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el bloqueo de los números de comprobante fiscal de empresas que no estén al día en sus pagos a la Seguridad Social.

La TSS es responsable de distribuir los aportes recaudados, a todas las instituciones participantes, públicas y privadas, del SDSS, garantizando regularidad, transparencia, seguridad, eficiencia e igualdad, detectar la mora, evasión y elusión, combinando otras fuentes de información gubernamental y privada, y someter a los infractores y cobrar las multas y recargos.