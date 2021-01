$!Estos son los recargos por no renovar a tiempo el marbete

Faltan 17 días para que las personas renueven su marbete y una vez haya pasado este período la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) cobrará recargos a quienes no lo hicieron a tiempo.

La sanción establecida por la DGII por no renovar en el período establecido es de 2,000 pesos, pero 2,100 pesos deben pagar quienes no renovaron en 2019 y 3,100 pesos los que no lo hicieron en el 2018 y años anteriores.

El impuesto de circulación de vehículos de motor debe ser pagado anualmente y se lleva a cabo durante el último trimestre de cada año.

Ante la situación de la pandemia del COVID-19, los montos del impuesto no aumentaron. Para los vehículos fabricados hasta el 2015 el costo es de RD$1,500 y de 2016 en adelante es de RD$3,000.