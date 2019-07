$!Estudio revela que siete de cada diez pymes utilizan el efectivo como método de pago

La industria financiera de América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad para penetrar al mercado de las pymes con el objetivo de desplazar el efectivo con productos financieros más eficientes, ágiles, flexibles e innovadores que impulsen y aceleren el comercio digital en el sector.

La situación se muestra en un estudio presentado por Visa, elaborado por Americas Market Intelligence sobre los comportamientos, oportunidades y desafíos financieros y tecnológicos que presentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) latinoamericanas en un entorno cada vez más digital. La investigación revela que, si bien las pymes encuestadas presentan un alto nivel de bancarización y uso de canales digitales, todavía siete de cada diez pymes utilizan el efectivo como método de pago.

Para el vicepresidente de Soluciones Comerciales para Visa América Latina y el Caribe, Diego Rodríguez, las pymes son un segmento crucial de la economía latinoamericana, y a medida que el mundo se vuelve cada vez más digital, “en Visa tenemos el firme compromiso de habilitar la expansión de estas empresas a través de experiencias de pago más rápidas, eficientes, ágiles y seguras que les permita irrumpir exitosamente en el comercio del futuro”.

Explica que los hallazgos del estudio resaltan la importancia y beneficios de pagar entre empresas usando métodos electrónicos. “Nosotros estamos enfocados en apoyar las necesidades de crecimiento de las pymes y su transformación digital, con nuestros productos empresariales que cuentan con características únicas y soluciones innovadoras”, dijo.

Principales hallazgos del estudio

De acuerdo con los resultados del estudio, las pymes continúan en su mayoría utilizando productos financieros personales para resolver los gastos de la empresa, a pesar de que más del 80% de las pymes encuestadas considera “importante” o “muy importante” diferenciar gastos personales y corporativos.

República Dominicana (61%), Colombia (58%), Costa Rica (51%) y Perú (48%) son los países que más afrontan gastos empresariales con productos financieros personales, mientras que Brasil, México, Argentina, y Chile presentan una cultura empresarial más estructurada con una más clara diferenciación entre el uso de productos financieros empresariales y personales.

En cuanto a métodos de pago, casi un tercio de las pymes encuestadas (29%) cuentan con una tarjeta de crédito empresarial, lo cual es positivo tomando en cuenta que esta cifra está por encima del porcentaje aproximado de personas que tienen tarjeta de crédito en la región (19.3%). Sin embargo, su uso es limitado; las tarjetas representan sólo el 8% del gasto empresarial, mientras el efectivo representa el 44%; el resto se realiza con cheques o transferencias bancarias. Los gastos de nómina (96%) y pagos recurrentes (89%) son los tipos de gastos más reportados por casi la totalidad de las pymes del estudio.

La percepción de beneficios que ofrecen productos como las tarjetas de crédito empresarial es alta, siendo el acceso a meses/cuotas sin interés (65%), la reducción del efectivo o cheques (65%) y acceso a millas (61%) los que lideran los resultados. No obstante, la percepción de beneficios varía por país.

La investigación demostró que no existen barreras específicas para acceder a pagos electrónicos, excepto en Brasil donde el pago de intereses desalienta al 42% de las pymes encuestadas. Las razones de no tener tarjetas empresariales tienen más que ver con la idea de “no la necesito” o de que los beneficios que ofrecen estos productos parecen no estar alineados a las necesidades de las pymes.

Digitalización de las pymes

Según el estudio, las empresas encuestadas ya han digitalizado diversas operaciones financieras, pero limitándose al traslado de gestiones de sucursal “física” al mundo online. El uso del canal digital es elevado (en promedio, el 78% de las pymes encuestadas utiliza la banca online y el 41% la aplicación móvil de su banco) pero su uso está más enfocado en operaciones básicas como consulta de saldo y transferencias entre cuentas.

Si bien esta tendencia les ayuda a reducir costos y tiempos de operación, el estudio revela que las pymes están todavía en un estado incipiente para construir un mercado digital. Los ingresos de las pymes todavía son en su mayoría en efectivo, sólo el 1% realiza pagos digitales (a través de billeteras virtuales) y apenas 2 de cada 10 pymes tienen ventas online, a excepción de las pymes chilenas que superan la media de la región (34%). En cuanto a la aceptación de tarjetas como medio de pago, el 32% de las pymes encuestadas cuenta con terminales POS, salvo Brasil que duplica el promedio regional.

Frente a este panorama, la investigación revela la gran oportunidad que existe en el sector de digitalizar los ingresos y la aceptación de pagos a través de la tarjetización y de innovaciones ágiles y de bajo costo como billeteras digitales, pagos móviles, códigos QR (escaneo y pago) y sistemas contactiles.

El estudio abarcó entrevistas a 1.418 pymes de ocho países de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana), y se llevó a cabo entre julio y septiembre de 2018 con el objetivo principal de entender en profundidad los hábitos y necesidades financieras actuales de las pymes en la región, cómo incorporan la tecnología a sus operaciones, e identificar las oportunidades con relación a la digitalización creciente del sistema financiero.