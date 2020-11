$!Exfuncionario del PLD denuncia Gobierno le sigue pagando a pesar de su desvinculación en octubre

El exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) Johnny Pujols hizo de público conocimiento una irregularidad que se ha estado dando en esa institución, indicando que le han depositado el pago correspondiente al mes de noviembre cuando fue desvinculado de esa institución el 12 de octubre.

“Hago de público conocimiento que el día de ayer solicité a las autoridades del Inabie por segunda vez, y en esta ocasión por escrito, hacer las correcciones en su nómina, pues he recibido el pago del mes de noviembre a pesar de mí desvinculación el 12 de octubre”, indicó Pujols a través de su cuenta de twitter.

Explicó por la red social que el 12 de octubre de común acuerdo con los actuales incumbentes, culminó “satisfactoriamente mi relación laboral de ocho años con el Inabie, luego de culminar exitosamente un proceso de transferencia de competencias y de orientar a nuevos funcionarios durante poco más de dos meses para garantizar la continuidad institucional”.

Además, expresó que el 25 de octubre al recibir el pago correspondiente a ese mes conversó con personal de Recursos Humanos respecto a que no debía ser más, que la proporción correspondiente a los días trabajados desde el 26 de septiembre hasta el 12 de octubre cuando salió de la institución.

“En esa ocasión el personal de RRHH (Recursos Humanos) me informó que al momento de la desvinculación la nómina estaba elaborada, asegurándome que no ocurría en noviembre y que me indicarían el procedimiento a seguir para la devolución del excedente, algo que aún no ha ocurrido”, publicó el exfuncionario del PLD.

Dijo que ante está situación, procedió a entregar mediante cheque de administración del Banco de Reservas al Inabie los pagos irregulares efectuados y se vio en la obligación de solicitar públicamente a las autoridades competentes la corrección de la irregularidad administrativa.

“El día de ayer solicité al presidente de la República, Luis Abinader, derogar el art. 12 decreto 562-12 que me designa como subdirector del Inabie. En atención a que este no ha sido derogado, a pesar de la desvinculación del 12 de octubre (más de un mes)”, apuntó Johnny Pujols.

Considera que este tipo de situaciones además del malestar que generan, son un signo “preocupante de debilidades en la gestión administrativa que deben ser atendidas con urgencia, al tratarse de recursos públicos que es su responsabilidad gestionar con eficiencia y cuidado”.