$!Exhortan a empresarios a valorar ventajas de la apertura de negocios con China

El presidente de la Cámara de comercio Dominico-China, Roberto Santana, exhortó a comerciantes de la Sociedad Acción Multiempresarial (SAM), a valorar las ventajas que ofrece la apertura de negocios con China, ante la gran expansión que podrían lograr sus empresas.

El exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), afirmó que los chinos con su Idiosincrasia, han mantenido una economía que va creciendo a los niveles que ha experimentado internacionalmente, pero es una situación que se debe manejar en el país, ya que conviene adaptarse, a las exigencias globales, que les permitan fortalecerse a través de la organización como es el papel de la SAM.

Recuerda que, en 1975, él junto a otras personas se encontraban en Beijing China y en ese momento comprobó que muchas de las necesidades que había en República Dominicana, existían en esa ciudad de China, eran tiempos en que en el país hacían pininos una serie de flagelos que han ido afectando el tema de la seguridad ciudadana a través de los años.

Santana dijo que en el Cibao hay alrededor de 400 centros ferreteros, lo que forma parte de un crecimiento que se da en muchos pueblos de la nación dominicana, en materia comercial.

Indica que cuando llegó en esa época a China, el índice de desarrollo humano de esa nación asiática, a su juicio estaba por debajo de el de la República Dominicana.

El intelectual precisa que la China que se ve hoy rica, no siempre fue así, tras destacar que en su periplo observó personas que vivían en cuevas, y que al preguntar el por qué no le hacían casas, les respondieron que no le podía hacer casas, sino ese tipo de construcciones.

Entiende que China ha ido avanzando con el paso del tiempo, partiendo de la filosofía de que las dinastías cobraban impuestos por humo, en un marco de la realidad de una nación que no ha enfrentado inconvenientes con un país vecino como la República Dominicana lo ha tenido con Haití.

Ve prudente que se analicen los pasos a dar para las negociaciones que se puedan hacer con los chinos, sin preocuparse por los niveles de negocios individuales, sino apercibirse de las iniciativas a tomar en cuenta.

Entiende que las posibles negociaciones que se podrían establecer con China, sin lugar a dudas representan (si se saben aprovechar), serían de amplios beneficios para el país y para los empresarios de esta sociedad empresarial.

Sin embargo, considera que las negociaciones con China se deben realizar de manera que no signifiquen perdidas para el país, ni para los chinos, sino que sean de beneficios para ambas naciones.

Advierte que se debe volver al campo y rescatar la producción que tiene lugar en las zonas rurales, ya que por años se ha descuidado, con la agravante de que esto ha favorecido la inmigración de haitianos y posterior asentamiento, además este descuido podría ser aprovechado por los chinos y perder los dominicanos la producción del campo.

Roberto Santana, agradeció la oportunidad de su participación en el acto de la reunión ordinaria de la Sociedad Acción Multiempresarial (SAM), a quienes expresó que se siente satisfecho de que en el país se pueda creer en personas como los miembros de esa organización comercial, que trabajan por el bienestar y el desarrollo de la República Dominicana.