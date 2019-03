$!Expertos advierten que el lavado de activos sigue creciendo

El especialista de la firma KPMG, Francisco González, dijo que las señales apuntan a un incremento sostenido del lavado de activos en todo el mundo y que las leyes, si bien contribuyen, no solucionarán el problema.

“Hay un incremento del lavado de activos que no va a parar porque siempre va a haber instituciones y personas tratando de que ese dinero se convierta en algo lícito”, dijo el experto luego de su participación en un evento organizado por el capítulo nacional de la Business Alliance for Secure Commerce (BASC).

Según los datos que conoce González, la actividad de blanqueo de capitales representa entre 2 % y 5 % del PIB mundial. No cuenta con datos detallados sobre América Latina, pero afirmó que Colombia y México registran intensos niveles de lavado de activos, lo que no significa que ese delito no sea significativo en otras naciones.

En el caso dominicano, el especialista de KPMG relató el caso muy usual de blanqueo en el sector inmobiliario. “Se oye hablar mucho de lavado de dinero, de muchas torres que no están ocupadas y que están disfrazadas para lavar el dinero a través de inversiones. Pero cada sector en sentido general tiene su mecanismo para hacerlo”, expresó.

González manifestó que el problema del blanqueo de capitales es que “la economía no tiene fronteras” y que lo que buscan las personas y empresas que quieren legitimar dinero es “el mecanismo más fácil para lavar dinero, y si eso implica involucrar muchísimos países para que el mecanismo funcione, pues lo hacen”, detalló el especialista de KPMG.