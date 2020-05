$!Expertos consideran que las AFP deben proteger el futuro de los trabajadores

SANTO DOMINGO. Un grupo de expertos considera que devolver un porcentaje de los fondos de pensiones a los trabajadores implica un conocimiento limitado del sistema y que las AFP son entidades administradoras creadas por la ley con el fin de proteger económicamente el futuro de los trabajadores.

“Es decir, nos ayudan a ahorrar de forma sostenible un porcentaje del salario que generamos todos los meses, dejándonos así un ingreso para cada dominicano una vez concluya su vida laboral. Se crearon en realidad para garantizar e incrementar nuestras pensiones, no para atender cesantías laborales o cubrir emergencias meteorológicas, sanitarias o de cualquier otra índole. Tampoco se crearon para que el dominicano asumiese con el pago de su pensión el coste de cualquier crisis”, señalan.

Esto se desprende de un estudio que hizo la firma de consultores Crib Consulting que sostiene que desde hace 16 años, las AFP están concebidas para garantizar la continuidad de un sistema de pensiones a largo plazo al que se cotiza regularmente.

“Desgraciadamente el sistema -exponen- es relativamente novedoso pero está aportando garantías a muchos dominicanos que en edad de retiro necesitan contar con manutención”.

Hasta la fecha, se han entregado más de un millón doscientas mil pensiones a dominicanos y el sistema de capitalización individual actual, en cuanto a que es independiente al Estado, no está sujeto a los diferentes colores políticos, sino es fruto del esfuerzo entre el propio trabajador, el empleador y los intereses que aportan las AFP por administrar los fondos de cada afiliado.

Alegan los expertos que luego de que las autoridades gubernamentales declararon el Estado de Emergencia, “sin pérdida de tiempo, empezaron a circular en los medios propuestas para utilizar una parte de los fondos de pensiones de cada persona como medio de sustento durante la crisis”.

Sostienen que estas medidas se basan en que las AFP entreguen a los trabajadores, usuarios de las AFP, el 20% o el 30% de sus fondos como pago de tres meses de salario, para así tener de qué vivir durante las semanas que no han estado laborando.

Subraya el documento de Crib Consuting que estas propuestas son bienintencionadas,

“Las AFP, por gestionar en promedio la pensión a un trabajador durante un año, cuesta menos de RD$2,000 al afiliado y la AFP, al año, le aporta una media de 6 veces lo aportado por el trabajador. ¿Rentable? Eso parece. Actualmente el sistema tiene más de 3.9 millones de afiliados, y el 100% de lo generado en cada cuenta es exclusivo para el usuario. Lo que muchos no saben, probablemente porque todavía no se ha explicado lo suficientemente bien, es que el fondo que cada individuo tiene acumulado, no es del todo de su bolsillo. Cada persona, sin excepción, aporta de su salario, y es pagado a través de la TSS un porcentaje como deducción de su nómina, y que junto con el aporte del empleador hace un total de 8.4% del salario del afiliado. Pero, ¿es suficiente para asegurar su futuro? La verdad es que no", argumenta.

Y agrega: "Es por esto que, no solo los aportes del empleado y empleador son el resultado de los fondos, sino que gracias a la gestión de las AFP, se recibe una rentabilidad que lo incrementa y que representa más de la mitad de lo que tiene ahorrado. Es decir, la cuenta de pensión de cada afiliado en promedio se ve aumentada en un 50%”.

Manifiesta el documento que las Administradoras de Fondos de Pensiones deben estar siempre sujetas a operar en mercados autorizados y transparentes.

“Según la SIPEN, en febrero 2020, la composición del portafolio de las AFP muestra que el 41.58% está invertido en el Banco Central de la República Dominicana, el 35.29% en el Ministerio de Hacienda, mientras que el otro 23.13% está distribuido entre el sector financiero de bancos, bonos de empresas financieras y no financieras, fondos de inversión, fideicomisos, y organismos multilaterales.