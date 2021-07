$!Fiebre porcina no afecta a los humanos; el consumo de carne de cerdo es seguro

El consumo de la carne de cerdo en la República Dominicana no representa un peligro para los consumidores y por la eliminación de los animales afectados no se produciría escasez en los mercados.

De acuerdo con el exministro de Salud Pública Bautista Rojas Gómez: “Lo más importante es decirle a la población que la carne de cerdo es segura, que esa enfermedad (fiebre porcina africana) no se transmite a los humanos”.

El también senador por la provincia Hermanas Mirabal mostró su preocupación, luego de analizar el Informe del Servicio de Inspección y Sanidad de los Estados Unidos, lo que, según él, da la oportunidad de “colocarnos delante de la situación que se está dando con los cerdos, proteína fundamental en la dieta diaria de la República Dominicana”.

De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Granjas Porcinas (Adogranja), Luis Brache, dijo, al igual que las autoridades del Ministerio de Agricultura, que la población no debe alarmarse porque en el país no existen enfermedades que se transmitan a los seres humanos desde los animales.

Agregó que los cerdos que son enviados a los mataderos son bien cuidados, son aptos para el consumo humano y están en óptimas condiciones de salud.

“Es una enfermedad que no es zoonótica, que no tiene nada que ver con el consumo de la carne, no afecta al ser humano”, indicó.

Los grandes productores porcinos se encuentran en localidades de Moca, La Vega, San Francisco, y otros lugares fuera de las áreas afectadas. Las autoridades han colocado un cerco de hasta 10 kilómetros de los focos detectados y los técnicos de la Dirección General de Ganadería (Digega), del Ministerio de Agricultura, se encuentran en las zonas afectadas y no afectadas para auxiliar a los productores. “No afecta a los humanos la peste porcina, ni la PPC (peste porcina clásica)”, indicó Rafael Bienvenido Núñez, que es el director de Sanidad de la Digega.

Aseguró que debido a las muertes repentinas de cerdos registradas en varios puntos del país, se tomaron 389 muestras pertenecientes a cerdos criados en grandes granjas y a los de crianza de traspatio, y fueron enviadas al laboratorio del Centro de Enfermedad Animal Plum Island, de los Estados Unidos. Reveló que el pasado miércoles las autoridades de Plum Island se comunicaron con él y le expresaron que identificaron dos focos de la enfermedad en el país entero que fue Montecristi y la “sorpresa” fue la provincia Sánchez Ramírez por varios cerdos que murieron hace dos semanas. “Cuando yo dije a la población que no había nada de qué preocuparse era por el consumo, pero sí por sanidad y por eso mandé las 389 muestras. Ese es el trabajo de Sanidad: prevenir, controlar y eliminar”, aseguró el funcionario.

Los datos oficiales indican que la población de cerdos en República Dominicana ronda los dos millones de animales y, hasta el momento, los cerdos afectados representan cerca de un 1 %.

El titular de Adogranja confirmó que el sector porcino está visitando a las autoridades del Ministerio de Agricultura para que los dueños de los cerdos en las zonas afectadas sean recompensados y los animales sacrificados para evitar que la enfermedad pase a otras zonas productivas.