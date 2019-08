$!Argentina necesita un plan económico a largo plazo

La preocupación más apremiante a raíz de la devastadora derrota del Sr. Macri es evitar una gran crisis monetaria y de deuda. Las primeras señales no son alentadoras. El peso se desplomó más de un 20 por ciento en las primeras operaciones del lunes y los rendimientos de los bonos del país aumentaron bruscamente. Los recuerdos de la administración de la Sra. Fernández y de su difunto esposo, Néstor Kirchner, quienes entre ellos aplicaron controles de precios, nacionalización e incumplimiento de la deuda del país, siguen siendo fuertes e inquietantes. En este momento, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete en las administraciones del Sr. Kirchner y la Sra. Fernández (con quien no guarda parentesco alguno), podría desempeñar un papel crucial. Ha criticado mucho al FMI, pero ha dicho poco sobre las políticas económicas que podría adoptar.

