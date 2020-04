$!La economía mundial está colapsando

¿Qué debemos hacer para gestionar este desastre? Una respuesta es no abandonar el confinamiento antes de haber controlado la tasa de mortalidad. Será imposible reabrir las economías con una intensa epidemia, aumentando el número de muertes y precipitando el colapso de los sistemas de salud. Incluso si se nos permitiera ir de compras o volver al trabajo, muchos no lo harían. Pero es esencial prepararse para ese día, creando capacidades enormemente mejoradas para realizar pruebas, rastrear, poner en cuarentena y poner en tratamiento a las personas. Actualmente no debe escatimarse ningún gasto en esto o en la inversión en la creación, producción y uso de una nueva vacuna.

El FMI ofrece tres alarmantes escenarios alternativos. En el primero, el confinamiento dura un 50 % más que en el escenario base. En el segundo escenario, una segunda ola del virus surge en 2021. En el tercero, estos elementos se combinan. Bajo un confinamiento más largo este año, la producción global es un 3 % menor en 2020 que en el escenario base. Con una segunda ola de infecciones, la producción global estaría un 5 % por debajo del escenario base en 2021. Con ambas calamidades, la producción mundial estaría casi un 8 % por debajo del escenario base en 2021. Bajo esta última posibilidad, el gasto gubernamental en economías avanzadas sería 10 puntos porcentuales más elevado en relación con el PIB en 2021, y la deuda pública sería 20 puntos porcentuales más elevada en el mediano plazo que en el ya desfavorable escenario base. No tenemos una idea real de cuál escenario resultará ser el más correcto. Es posible que sea aún peor: el virus puede mutar; la inmunidad para las personas que ya han tenido la enfermedad pudiera no durar; y una vacuna pudiera no estar disponible. Un microbio ha derribado toda nuestra arrogancia.

©The Financial Times Ltd, 2020. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​