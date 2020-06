$!Peligrosa guerra en contra de las cadenas de suministro

Estas restricciones son legales. Pero eso no hace que sean sensatas. En una colección de ensayos sobre Covid-19 y la política comercial, Richard Baldwin, del Instituto de Posgrado en Ginebra, y Simon Evenett, de la Universidad de St. Gallen, preguntaron: “¿Deberían reaccionar los gobiernos ante las crisis sanitaria, económica y comercial girando hacia adentro?”. La respuesta es: No. “Girar hacia adentro no ayudará en la lucha actual en contra de Covid-19. El comercio no es el problema; es parte de la solución”.

