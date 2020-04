Crisis del coronavirus nuevamente revela los riesgos del apalancamiento financiero

El informe del FMI ofrece una clara visión general de las fragilidades. Surgen riesgos significativos de los administradores de activos como vendedores forzados de activos, de partes apalancadas del sector corporativo no financiero, de algunos países emergentes e incluso de algunos bancos. Si bien estos últimos no son el centro de esta historia, siguen existiendo motivos de preocupación, a pesar del fortalecimiento pasado. Según el informe, es probable que este choque sea aún más grave de lo previsto en las pruebas de resistencia del FMI. Los bancos siguen siendo instituciones con alto grado de apalancamiento, especialmente si utilizamos valoraciones de mercado de los activos. Tal como lo señala el informe: “La capitalización media ajustada según el mercado actualmente es más alta que en 2008 sólo en EEUU”. Las posibilidades de que los bancos necesiten más capital no son pequeñas.

