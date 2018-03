Cambridge Analytica bajo presión tras prohibición de Facebook

Empresa relacionada con la elección de Trump intenta detener la exposición televisiva de Channel 4

Cambridge Analytica, la empresa de datos que presuntamente utilizó la información personal de millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento en su trabajo para la campaña electoral de Donald Trump, está intentando detener la transmisión de un reportaje encubierto de Channel 4 News en el que su jefe ejecutivo habla abiertamente sobre sus prácticas.

Los reporteros de Channel 4 se hicieron pasar por clientes potenciales y sostuvieron varias reuniones con Cambridge Analytica que grabaron en secreto, incluyendo al menos una con Alexander Nix, su director ejecutivo. Channel 4 se negó a comentar al respecto.

El Sr. Nix remitió el FT al portavoz de Cambridge Analytica cuando se le preguntó si sabía del reportaje de Channel 4, el cual está programado para transmitirse esta semana, según personas familiarizadas con la situación. El portavoz de Cambridge Analytica se negó a comentar sobre el reportaje encubierto de Channel 4.

La compañía se encuentra bajo una creciente presión en cuanto a cómo utiliza los datos personales en el trabajo de campañas políticas y electorales. Facebook la prohibió el viernes, alegando que había violado las reglas de la red social al no eliminar datos de usuarios de Facebook recopilados por una aplicación con fines de investigación.

Informes de prensa publicados el sábado alegaron que la compañía había recopilado datos de más de 50 millones de perfiles que en su mayoría pertenecían a votantes estadounidenses.

Christopher Wylie, un ex empleado de Cambridge Analytica, presentó documentos al New York Times, The Observer y Channel 4 News, que, según los medios de comunicación, detallaban un programa que utilizaba datos de una encuesta sin permiso de los usuarios. Alrededor de 270,000 usuarios han dado permiso para que sus datos se utilicen con fines de investigación, pero no que se pasen a una firma de análisis de datos políticos, y pueden haber expuesto datos de sus amigos en el proceso.

El Sr. Nix le dijo recientemente a un comité selecto parlamentario que Cambridge Analytica no usó datos de Facebook, incluyendo los ‘Me gusta’ de Facebook, ni ningún modelado de personalidad.

Facebook dijo que en 2015 descubrió que el Dr. Aleksandr Kogan, un profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, le había pasado a Cambridge Analytica los datos recopilados por una aplicación de predicción de la personalidad que se ejecutaba en Facebook.

La aplicación “ésta es tu vida digital” fue anunciada como una aplicación de investigación utilizada por psicólogos. Aproximadamente 270,000 personas descargaron la aplicación, la cual utilizó los datos de inicio de sesión de Facebook, y le dieron permiso para acceder a los datos de sus perfiles de Facebook, incluyendo sus ciudades, los ‘me gusta’ e información sobre sus amigos.

En un comunicado, Cambridge Analytica dijo que creía que la compañía del Dr. Kogan, Global Science Research (GSR), estaba cumpliendo con la ley del Reino Unido. También dijo que los datos que había recibido de GSR no se utilizaron durante su trabajo en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

“Sería completamente incorrecto intentar afirmar que SCL Elections [la compañía matriz de Cambridge Analytica] adquirió ilegalmente datos de Facebook”, escribió la compañía en un comunicado.

Pero un informe en The Observer basado en una entrevista con el Sr. Wylie, el informante de Cambridge Analytica, dijo que la cantidad de perfiles afectados era mucho mayor y que eran más de 50 millones. The New York Times informó que 30 millones de perfiles contenían datos suficientes para unir a los usuarios con otros registros y crear perfiles psicográficos.

Incluso aunque Cambridge Analytica ya no posea ningún dato de Facebook, es posible que haya utilizado los datos para construir los algoritmos y los perfiles que ahora vende a las campañas políticas y las empresas de todo el mundo. El Financial Times se encuentra entre los antiguos clientes de la compañía, pues una vez utilizó Cambridge Analytica para un proyecto de investigación de mercado.