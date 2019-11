$!Cómo EEUU debiera lidiar con China

Por supuesto, no es suficiente que EEUU valore sus recursos. También tiene que saber qué hacer con ellos. El objetivo no es convertirse en el enemigo del legítimo deseo del pueblo chino de tener una vida mejor. Y, aún menos realista, es derrocar el sistema político de China. Tales objetivos no son ni razonables ni alcanzables. El objetivo debe ser defender una economía mundial abierta y dinámica, basada en los principios del mercado, así como la libertad de expresión, e impugnar los abusos de los derechos humanos en China. Pero también es reconocer que, si la humanidad ha de lograr un progreso económico, mantener la paz y preservar los bienes comunes mundiales, también debe existir un alto grado de cooperación entre las superpotencias.

Sólo puede haber una respuesta a esta pregunta. La producción estadounidense per cápita seguirá siendo mucho más elevada que la de China, permanentemente. A precios de mercado, el producto interno bruto (PIB) per cápita de China en 2018 fue solamente el 15 por ciento de los niveles de EEUU. Eso está muy cerca del de Turquía (y ocupa el septuagésimo segundo lugar a nivel mundial). Sin embargo, imaginémonos que China lograra la producción per cápita de España, en relación con EEUU. Su economía sería entonces dos veces más grande que la de EEUU, a precios de mercado (y casi tres veces más grande en términos de poder adquisitivo).

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​