$!Cómo el coronavirus está transformando la política democrática

No hay nada inevitable en cuanto a la restauración de la fe en un buen gobierno. El hecho de que la Unión Europea (UE) no haya mostrado ninguna medida real de solidaridad en apoyo de la desesperada lucha de Italia en contra del virus muestra cuán fácil es — incluso para quienes predican el internacionalismo — replegarse tras las fronteras nacionales. La convincente lógica de una cooperación global mejorada no representa una garantía de acción. Y sí, la pandemia impondrá un elevado costo en términos de pérdida de producción económica y de interrupción del comercio.

