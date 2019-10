Cómo el euro ayudó a Alemania a evitar convertirse en Japón

Cuando el euro se lanzó hace unas tres décadas, yo temí que terminaría dividiendo políticamente a la UE. Pero no existe un camino fácil para dar marcha atrás. Tiene que funcionar. Para los alemanes, es necesario comprender que el euro ya está trabajando a su favor al estabilizar su economía, a pesar de sus enormes superávits de ahorro. Tampoco se puede hacer que esos ahorros excedentes sean altamente remunerativos porque el mercado no los necesita. Eso es lo que significa estar en una “trampa de liquidez” global, con una inversión débil a pesar de las tasas de interés ultrabajas: los ahorros no son escasos sino superabundantes.

Esto explica, en parte, la generalizada hostilidad alemana hacia las políticas del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, esas políticas no cambiarán fundamentalmente; incluso es posible que tengan que volverse aún más agresivas. Si es así, la desafección revelada a través de las renuncias de tres funcionarios alemanes de la junta del BCE, más recientemente la de Sabine Lautenschläger, y en los ataques de los legisladores alemanes, empeorará. Esta hostilidad pudiera tener consecuencias a largo plazo no diferentes a las de tres décadas de euroescepticismo en el Reino Unido. Pudiera resultar catastrófico. La Unión Europea (UE) puede sobrevivir sin el Reino Unido, pero no sin Alemania, su principal país.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​