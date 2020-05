$!Cómo escapar de la trampa de la deuda excesiva

Existe un claro vínculo entre el ahorro de los ricos y el desahorro de los menos ricos, y la acumulación de crédito y de deuda. Desde 1982, la disminución del endeudamiento neto de los ricos ha sido acompañada por el aumento del endeudamiento del 90 por ciento en la parte inferior del ingreso. Es por esta razón que el argumento de que las tasas de interés bajas perjudican a los menos pudientes es absurdo. Los menos pudientes no son los grandes acreedores netos. Los ricos tienen reclamos sobre los menos ricos, no sólo directamente, a través de depósitos bancarios, sino también a través de las participaciones de capital en negocios que 0stambién tienen dichos reclamos. Este fenómeno de aumento de la deuda familiar y de la desigualdad no es exclusivo de EEUU. Está extremadamente extendido.

