$!Coronavirus presenta el riesgo de nuevas guerras de divisas

La única respuesta es una cooperación global. Es posible que Japón y la eurozona no puedan reducir sus tasas de interés para igualar la de la Fed, pero la flexibilización estadounidense debería hacerse en conjunción con ellos y no de una forma que los perjudique. Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, trabajó arduamente para establecer contacto con los bancos centrales del G7 antes de su recorte de tasas la semana pasada. Incluso si sus esfuerzos no resultan en recortes coordinados de las tasas mundiales, sigue siendo crucial que se mantenga la unidad de los bancos centrales. La Fed debería ampliar las líneas de intercambio de divisas con otros bancos centrales para ayudarlos a satisfacer la demanda de dólares si la liquidez local se reduce.

