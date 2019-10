$!¿Cuán útil es el PIB para evaluar la economía de un país?

Cuestionar el PIB no es nada nuevo. Como lo han señalado tanto la economista Diane Coyle como David Pilling, mi colega en el Financial Times, en sus respectivos y respetados libros, el PIB siempre ha sido un concepto imperfecto. Después de todo, fue ideado durante los primeros años del siglo XX para monitorear la producción industrial, y no puede capturar otros aspectos de nuestra vida económica, como el trabajo doméstico no remunerado o incluso algunos servicios pagados.

