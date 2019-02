$!Donald Trump parece ofrecer ramo de olivo a Huawei

El presidente Donald Trump pareció haber ofrecido un ramo de olivo a Huawei, diciendo que los Estados Unidos no deberían “bloquear” nuevas tecnologías de telefonía móvil. El presidente pareció haber bajado el tono ante crecientes preocupaciones entre funcionarios estadounidenses y británicos de que la compañía tecnológica china representa riesgos a la seguridad nacional, escribiendo en Twitter: “Quiero que los Estados Unidos ganen en competencia, no bloqueando tecnologías que actualmente son más avanzadas”.

Aunque no mencionó por nombre a Huawei, los comentarios del presidente en Twitter implican que rompía con los funcionarios de su propio gobierno, que en meses recientes hicieron lobby con aliados para evitar que usen las redes móviles de quinta generación de la compañía por asuntos de seguridad.

El nuevo tono de Trump se produce cuando él mismo evalúa acciones más radicales contra Huawei, como prohibir que las compañías de telecomunicaciones estadounidenses compren sus productos.

Los comentarios parecen coincidir con una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El principal negociador de Beijing, Liu He, estaba programado para reunirse con el representante de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ayer.

La incertidumbre sobre la posición de Estados Unidos hacia el suplidor de telecomunicaciones chino fue reforzada por comentarios de Mike Pompeo, secretario de estado de EEUU, quien fijó una posición más fuerte en Fox Business Network.

“Si un país adopta esto y pone esos aparatos en sus sistemas de información crítica, no podremos compartir información con ellos, no podemos trabajar con ellos. No vamos a poner información estadounidense en riesgo”, dijo Pompeo.

Huawei enfrenta cuestionamientos en Europa y Estados Unidos por sus conexiones con el gobierno chino y si el uso de sus redes 5G podría poner en riesgo en la seguridad de los aliados occidentales.

El Reino Unido, que fue el primer mercado occidental de Huawei, en los últimos días señaló que rompía con la línea dura de Estados Unidos contra el suplidor de equipos chino, diciendo que pensaba que los problemas de seguridad pueden ser mitigados.

Un ejecutivo senior de Huwaei dijo que la compañía tendría que gastar más de US$2 mil millones para lidiar con las preocupaciones británicas, pero prometió presentar un plan “global y sistémico” para lidiar con ellos. “Pienso que le mercado 5G sin Huawei es como tener la Premier League sin el Manchester United”, dijo Ryan Ding, jefe del grupo Huawei.