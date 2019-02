$!Ecuador pacta con FMI por US$4.2 mil millones

Ecuador ha firmado un programa standby por US$4.2 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, señalando el último quiebre del presidente Lenin Moreno con las políticas de su predecesor izquierdista en un acuerdo que dijo salvó al país de convertirse en el próximo Venezuela.

El préstamo forma parte de un paquete de US$10 mil millones con otros acreedores para apoyar la problemática economía de Ecuador, que está afectada por una deuda externa que aumentó durante el gobierno de Rafael Correa, en parte debido a préstamos respaldados por petróleo con China.

Moreno, que llegó al poder en el 2017 luego de 10 años de gobierno socialista de Correa, ha buscado recortar el gasto público y las emisiones de bonos, aunque un largo record de impagos provocó que los términos se convirtieran en onerosos.

La tasa de interés de los bonos para el 2028 de Ecuador aumentó casi un dos por ciento luego del anuncio.

“Gracias a las firmes decisiones que he tomado, no somos lo que Venezuela es hoy”, dijo Moreno en un discurso televisado. “Este dinero creará oportunidades de trabajo para aquellos que no han encontrado algo estable”, dijo. Moreno agregó que la mayor parte del dinero sería dedicado a “inversión social”.

Ecuador cayó en recesión en el 2016, cuando los precios globales del petróleo cayeron. Al mismo tiempo, como su moneda está ligada al dólar a través de un acuerdo, no pudo devaluarse para impulsar la competitividad.

El FMI tiene una larga historia en América Latina, pero ha regresado recientemente luego de una larga ausencia. Más significativamente, el FMI firmó su paquete más grande, un programa de US$57 mil millones, con Argentina el año pasado.

El paquete de Ecuador con el FMI, que debe ser aprobado por la directiva del organismo en Washington, apoyará los planes del gobierno para crear una “economía más dinámica, sostenible e inclusiva”, de acuerdo a Anna Ivanova, jefa de misión del FMI ante Ecuador.