$!EEUU quiere reglas de comercio electrónico ejecutables

El jefe de comercio de la administración Trump llamó para un nuevo acuerdo multilateral sobre las reglas de comercio electrónico para que sea “ejecutable” e imponer “las mismas obligaciones a todos los participantes”, luego que China hizo un movimiento para unirse a las conversaciones en la Organización Mundial de Comercio.

En un comunicado, Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos, dijo que la economía digital era “una fuerza poderosa de crecimiento económico global” y Estados Unidos estaba comprometido para buscar un acuerdo que creara “reglas fuertes y basadas en el mercado”.

También el viernes, en el Foro Económico Mundial, en Davos, más de 70 países firmaron conversaciones bajo la sombrilla de la OMC para desarrollar nuevas reglas globales sobre comercio electrónico, una de las nuevas fronteras comerciales.

“Buscaremos lograr resultados de alto estándar que se construyen desde acuerdos previos de la OMC con la participación de tantos miembros como sea posible”, dijo el comunicado del grupo, liderado por Japón y Australia, pero que incluye a Estados Unidos y la Unión Europea.

“Vamos a seguir motivando a todos los miembros de la OMC para participar y lograr mejorar los beneficios del comercio electrónico para los negocios, consumidores y la economía global”, agregaron.

Hasta último minuto, no estaba claro si China participaría en las negociaciones, pero Beijing aceptó, dando un cambio importante a las negociaciones. Pero Lighthizer advirtió que las negociaciones no serían exitosas si no se escuchaban quejas de los Estados Unidos y otros sobre las políticas chinas sobre la economía digital, incluyendo “restricciones de información a través de las fronteras y requisitos de localización de la data”.