$!Ejecutivo de Facebook admite “déficit de confianza” en llamada con anunciantes

Facebook ha admitido padecer un “déficit de confianza” en una llamada privada con anunciantes, conforme la compañía tomó medidas rápidamente para tranquilizar a las marcas a raíz de un boicot masivo por sus políticas con respecto a la moderación del contenido político.

El grupo de redes sociales más grande del mundo se unió a una conferencia telefónica con casi 200 anunciantes el martes, según personas familiarizadas con la discusión, en la que altos ejecutivos de políticas defendieron su decisión de permitir que varias publicaciones polémicas del presidente estadounidense Donald Trump permanecieran en su plataforma.

Según el audio filtrado de la llamada obtenido por el Financial Times, Neil Potts, jefe de políticas de confianza y seguridad de Facebook, admitió que la compañía estaba sufriendo un “déficit de confianza”, pero añadió que estaba “aquí para escuchar” las preocupaciones de sus clientes. La llamada fue organizada por el órgano comercial Interactive Advertising Bureau (IAB) en Canadá.

El IAB le preguntó al Sr. Potts en nombre de un miembro “por qué como anunciantes debemos arriesgar la reputación de nuestras marcas permaneciendo en su plataforma”, y cómo el grupo estaba “lidiando con la pérdida de fe en Facebook como una fuente confiable de información”.

“Hay un déficit de confianza. Intentas tomar una decisión y la gente no está de acuerdo y quizás eso aumenta aún más el déficit”, dijo el Sr. Potts, y añadió que, al escuchar las opiniones de los anunciantes, la compañía pretendía “eliminar” el déficit.

Este cabildeo por parte de Facebook se produce en momentos en que una serie de marcas de alto perfil — incluyendo los grupos de ropa The North Face y Patagonia, así como el fabricante de helados Ben & Jerry’s — retiraron publicidad de la plataforma para el mes de julio, en protesta por el enfoque de la compañía hacia la moderación de contenido.

El mes pasado, Facebook provocó enojo entre los activistas — y entre sus propios empleados — después de que se negó a poner advertencias en varias publicaciones del Sr. Trump que, según los críticos, incitaban al odio en medio de las protestas provocadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, el mes pasado.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo, había defendido la decisión, diciendo que las publicaciones no habían violado sus políticas y que la compañía estaba comprometida con la “libertad de expresión”. En cambio, Twitter, su rival, añadió advertencias a publicaciones idénticas en su plataforma, incluyendo una que, según dijo, “glorificaba la violencia”.

Varios grupos de derechos civiles, incluyendo la Liga Anti-Difamación y Color of Change (El color del cambio), lanzaron la semana pasada un boicot de Facebook, pidiéndoles a los anunciantes que reduzcan sus gastos en la plataforma utilizando el hashtag “stop hate for profit” (no al odio por dinero).

Aunque algunos de los principales anunciantes en Facebook, como Unilever, que posee Ben & Jerry’s, no han suspendido los gastos, el boicot cobró impulso entre varias compañías conocidas esta semana.

El martes, Ben & Jerry’s emitió una declaración en la que le pedía a Facebook “que tome medidas más enérgicas para evitar que sus plataformas se utilicen para dividir nuestro país, suprimir a los votantes, fomentar y avivar las llamas del racismo y la violencia, y socavar nuestra democracia”. Otro anunciante, el grupo cinematográfico Magnolia Pictures, dijo que estaba “buscando un cambio importante en Facebook y el fin de su amplificación del discurso de odio”, por lo que suspendió la publicidad.

Según el audio de la llamada del martes con los anunciantes, el Sr. Potts dijo que Facebook ya estaba reaccionando a las opiniones y reiteró las promesas hechas por el Sr. Zuckerberg a principios de este mes de revisar algunas de sus políticas de moderación de contenido y sus procesos de toma de decisiones.

Facebook también alegó que al no eliminar las publicaciones del Sr. Trump, el público sabría si el presidente amenazaba con la violencia, lo cual es importante para la seguridad del usuario.

Sobre sus discusiones con los anunciantes, Facebook dijo: “Es normal para nosotros sostener conversaciones con los anunciantes y discutir asuntos, incluyendo temas de política. Esto es algo que hacemos rutinariamente y que seguiremos haciendo”.