$!El problema no es la escasez de alimentos; es la pobreza

El argumento más simple para mantener el comercio de alimentos libre de restricciones sería que el comercio permite que los alimentos se trasladen de partes del mundo donde hay más que suficiente hacia partes donde no hay. Ésta no es la solución completa para las personas en los lugares más pobres del mundo que no pueden pagar los alimentos. Se tendrá que hacer aún más, y los gobiernos probablemente tendrán que intervenir aún más para garantizar que los ciudadanos puedan adquirir bienes esenciales. Pero la aparente oposición a detener el movimiento de los alimentos es un comienzo.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) está trabajando en esto. Esta semana, Bloomberg informó que la OMC estaba intentando persuadir a los países para que aceptaran (de forma no vinculante) no imponer restricciones comerciales a los alimentos. El martes, los ministros de agricultura del G20 parecieron haber llegado a la misma conclusión, pues emitieron una insulsa declaración diplomática prometiendo “protegerse contra cualquier medida restrictiva injustificada”, y añadiendo que, si deben introducirse medidas restrictivas, deben ser “focalizadas, proporcionales, transparentes y temporales, y no deben crear barreras innecesarias al comercio o trastornar las cadenas mundiales de suministro de alimentos”.

