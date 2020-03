$!Esta vez, pequeños negocios y consumidores individuales deberían recibir los rescates

Ésta es una de las muchas razones por las que estoy a favor de los pagos en efectivo inmediatos a los individuos que muchos economistas han sugerido. En un mundo ideal, lo haríamos mediante una evaluación de recursos económicos. Pero no hay tiempo. Podemos recuperar pagos innecesarios cuando estemos del otro lado de la crisis, mediante el código tributario. Mientras tanto, les recomendaría a quienes no necesitan sus cheques que se los den a quienes sí los necesitan: trabajadores como la señora que me ayuda con la limpieza, que no pueden trabajar desde casa.

©The Financial Times Ltd, 2020. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​