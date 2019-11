$!Hong Kong es un fracaso para Xi Jinping

No es sorprendente que Hong Kong considere con horror la posibilidad de una integración total con China continental. Y esa fecha ya no parece imposiblemente lejana. Los manifestantes más radicales suelen ser adolescentes o jóvenes de veintitantos años. Estarán en la plenitud de sus vidas cuando la segunda entrega tenga lugar en 2047. Por lo tanto, sus afirmaciones de que están luchando por su libertad no pueden descartarse como una exageración, a pesar de que sus tácticas pueden ser cuestionables.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​