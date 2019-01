$!Jim Yong Kim del Banco Mundial se unirá a una firma de capital privado

Jim Yong Kim dejará la presidencia del Banco Mundial para unirse a Global Infrastructure Partners, un fondo de capital privado con sede en Nueva York, después de aceptar un período de enfriamiento de un año durante el cual no podrá hacer negocios con la organización que ha dirigido. desde 2012.

El movimiento repentino de Kim a Wall Street sorprendió al personal y los directores de la institución con sede en Washington, en un momento en que su principal accionista, Estados Unidos, dirigido por Donald Trump , ha expresado un profundo escepticismo sobre el valor de las instituciones multilaterales.

Una de las principales preocupaciones del Banco Mundial en la gestión de la partida del Sr. Kim ha sido aislarlo de posibles conflictos de intereses: en el GIP trabajará en inversiones en infraestructura en economías en desarrollo, que es el negocio central del Banco Mundial.

Incluso antes de su salida del Banco Mundial el 1 de febrero, el Sr. Kim les dijo a los directores que se estaba recusando de la supervisión diaria de sus proyectos. Además, el Sr. Kim no podrá tratar con el Banco Mundial durante su primer año en el GIP.

Según personas cercanas al asunto, la partida de Kim para GIP se concretó en la época de la cumbre del G20 en Buenos Aires hace seis semanas, cuando las conversaciones sobre la nueva posición aumentaron.

El Sr. Kim comenzó a decirle a algunos funcionarios de alto nivel del Banco Mundial, entre ellos a Sandie Okoro, la asesora general, que pensaba irse a GIP la semana pasada, y luego informó a los principales ejecutivos del banco el fin de semana. A las 9.13 de la mañana del lunes, envió un correo electrónico a los miembros de la junta para informarles de su decisión, convocándolos a una reunión 17 minutos más tarde, a las 9.30 de la mañana.

“La oportunidad de unirse al sector privado fue inesperada, pero he llegado a la conclusión de que este es el camino a través del cual podré tener el mayor impacto en los principales problemas mundiales como el cambio climático y el déficit de infraestructura en los mercados emergentes”, dijo. Dicho en una nota al personal.

Su partida ha desencadenado lo que se espera que sea una carrera de sucesión muy reñida , pero los partidarios del Banco Mundial se preocupan de que las circunstancias de la salida de Kim arriesguen a degradar a la institución y su trabajo.

“Debe haber una gran atracción que lo explique, pero estoy decepcionado en el sentido de que de alguna manera no es apropiado para la naturaleza de la institución, que simplemente se puede deshacer de esta manera en particular”, dijo Johannes Linn. un ex funcionario del Banco Mundial y miembro senior no residente de la Brookings Institution, un grupo de expertos con sede en Washington.

En una reunión pública el martes en un atrio abarrotado en la sede del Banco Mundial, Kim dijo que se iba porque la oportunidad había caído en su “vuelta” y trató de asegurarle al personal que aún tenía mucha fe en la institución, según Una persona informada sobre la reunión. Kristalina Georgieva, quien será presidenta interina después de que Kim se retire, luego agregó sus propias palabras, enfatizando la continuidad y la resistencia del Banco Mundial.

GIP, que no devolvió una solicitud de comentarios, se encuentra entre una clase de fondos de inversión privados que han surgido como principales financiadores de activos de generación de energía renovable que están reemplazando a las plantas de gas y de gas heredadas. Bloomberg News informó por primera vez sobre la identidad del grupo de capital privado al que se dirigía Kim.

GIP, ahora liderado por el ex director de banca de inversión de Credit Suisse, Adebayo Ogunlesi, el año pasado comenzó a recaudar fondos para un fondo potencial de $ 20 mil millones, solo un año después de recaudar un vehículo récord de $ 15,8 mil millones, en gran parte destinado a activos en la energía y el transporte.

GIP lideró un consorcio de inversionistas que compraron el aeropuerto Gatwick de Londres por 1.500 millones de libras en 2009. El mes pasado, el grupo vendió una participación mayoritaria en el aeropuerto a la empresa de infraestructura francesa Vinci a un valor de capital de poco menos de 6.000 millones de libras, solo unos días después del centro. Fue encerrado durante varios días por avistamientos de drones.

El sector de infraestructura alcanzó un récord de $ 450bn de activos bajo administración a fines de 2017, según Preqin, con especialistas como GIP y su rival Brookfield compitiendo cada vez más con el grupo de capital privado tradicional como Blackstone y KKR en una carrera por efectivo y activos.