Las nuevas tribus radicales en la política

Mientras tanto, las tribus siguen purificándose. Cualquier miembro que se resista durante cualquier etapa del recorrido — Theresa May, Paul Ryan, quizás incluso el propio Boris Johnson si no se sale de la UE el 31 de octubre — es tildado de “traidor”, expulsado por la borda y despojado de su identidad y de su comunidad. No es de extrañar que la mayoría de los miembros tribales permanezcan en el barco, sin importar cuán lejos de sus hogares originales los lleve el recorrido.

Las tribus no priorizan la legislación; quienes están a favor del Brexit no han ejecutado ninguna política, y el Sr. Trump no muchas, aunque los jueces que ha nombrado a la Corte Suprema moldearán a EEUU durante décadas, particularmente al bloquear las regulaciones ambientales. Para la mayoría de los miembros tribales, las tribus funcionan sobre todo como movimientos culturales, comparables con el punk en la década de 1970 o con la actual subcultura “incel” (el acrónimo en inglés de “celibato involuntario”) de hombres jóvenes iracundos.

