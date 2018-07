Los cinco días de masacre diplomática de Trump

El presidente estadounidense deja Europa con la OTAN en crisis y Putin en una posición más sólida

No sabemos nada de lo que Donald Trump y Vladimir Putin acordaron en su conversación privada de dos horas. Pero las alabanzas que el Sr. Trump le dedicó al ex agente de la KGB en público fueron asombrosas. El presidente estadounidense finalizó la conferencia de prensa conjunta — la muestra más obsequiosa jamás hecha por un presidente estadounidense a un homólogo ruso — gritando “una verdadera cacería de brujas” (en referencia a la investigación de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses) mientras salía de la sala. Comenzó y terminó con la política doméstica en mente.

Cuando se le preguntó si Rusia tenía parte de la culpa del declive de las relaciones, el Sr. Trump respondió: “Creo que la investigación de [Robert] Mueller es un desastre para nuestro país”. No mencionó la anexión de Crimea por parte de Rusia, el envenenamiento de ciudadanos británicos en suelo británico, o el hecho de que el propio jefe de inteligencia del Sr. Trump acaba de comparar los ciberataques rusos con los momentos previos a los ataques del 11 de septiembre.

Michael Hayden, un ex director de la CIA, dijo que los quejidos en la CIA, el Departamento de Estado y el FBI fueron sin duda audibles. Otros no fueron tan amables. John Brennan, otro ex director de la CIA, tuiteó que el comportamiento del Sr. Trump fue “completamente traicionero”.

Incluso aunque las probabilidades de juicio político al Sr. Trump siguen siendo bajas, ha puesto al mundo occidental en una crisis existencial. Fue apenas el miércoles pasado cuando llegó a Bruselas para la cumbre de la OTAN. Desde entonces, ha transitado un camino de masacre diplomática con los aliados más cercanos de EEUU. Acusó a Angela Merkel, la canciller alemana, de ser “cautiva” de Rusia. Ha descrito a la Unión Europea como un “enemigo” principal de EEUU. Debilitó la posición de Theresa May, la primera ministra de Gran Bretaña, durante una visita de trabajo al Reino Unido. Pero no ha prodigado más que alabanzas al líder autocrático de Rusia. Sólo el Sr. Putin escapó de las críticas del Sr. Trump. Los resultados del viaje de cinco días del Sr. Trump es una OTAN en crisis y un genuino reinicio de las relaciones entre EEUU y Rusia, todo a favor del Sr. Putin.

¿Qué sucederá después? La primera preocupación se relaciona con la preparación de la OTAN. El principio clave de este organismo es que un ataque a uno de sus miembros es un ataque a todos. El Artículo 5 de la OTAN tiene como propósito funcionar como un elemento de disuasión para los posibles adversarios. Nadie sabe qué le dijo el Sr. Trump a su contraparte ruso en privado. Pero es probable que el Sr. Putin se sienta muy envalentonado por los acontecimientos de la semana pasada. ¿Cuáles son las probabilidades de que el Sr. Trump acuda en ayuda de un país báltico si el Sr. Putin lanza una de sus guerras híbridas? ¿Cuáles son las posibilidades de que el Sr. Putin intensifique los ciberataques contra democracias como Alemania y el Reino Unido y, por supuesto, EEUU? El Sr. Trump ha dejado la OTAN preguntándose si cuenta realmente con un socio del otro lado del Atlántico. Le está ofreciendo a Rusia el equivalente a una ‘portería vacía’.

La segunda preocupación es la longevidad de la investigación del Sr. Mueller. La mayor parte de las respuestas del Sr. Trump a las preguntas directas sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses fueron quejas sobre los críticos domésticos, desde el Partido Demócrata hasta el equipo de Mueller y los medios de comunicación. Pero dijo que había recibido negaciones muy categóricas del Sr. Putin, así como una “idea muy interesante” para la colaboración conjunta entre EEUU y Rusia para investigar las acusaciones de injerencia electoral. Es difícil exagerar la ironía de la sugerencia del Sr. Putin. Asimismo, es difícil comparar cualquier cosa al hecho de que un presidente estadounidense dude de la palabra de sus propias agencias de inteligencia mientras se encuentra al lado del principal adversario geopolítico de EEUU. El futuro de la alianza occidental se encuentra ahora en grave duda. El Sr. Trump se ha asegurado de que así sea.