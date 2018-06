Los empresarios sabios siempre prueban sus propios productos

Ha pasado algún tiempo desde la última vez que volé en American Airlines y por lo que he estado leyendo sobre sus últimos aviones, es mejor así.

No se debe sólo al gran número de quejas sobre los nuevos aviones Boeing 737 Max de la aerolínea: asientos tan estrechos en la cabina principal que es difícil usar una computadora portátil; la ausencia de pantallas de vídeo en el dorso de los asientos; y lavabos tan pequeños en los baños que sólo puedes lavarte una mano a la vez.

Tampoco se trata de que las 156 personas en clase económica tienen dos baños tan estrechos que he oído que algunos pasajeros han tenido que hacer un gran esfuerzo para evitar quedarse atrapados adentro de ellos.

Lo más asombroso es que parece que Doug Parker, director ejecutivo de American Airlines, tal vez no haya volado en sus propios aviones, a pesar de que el nuevo diseño de cabina se va a estrenar en más de 200 de las aeronaves que su empresa típicamente usa en sus vuelos domésticos.

Un bloguero fue el primero en escribir en enero que el Sr. Parker les había dicho a sus empleados que él no había estado en el avión, algunos de los cuales ya se habían lanzado dos meses antes.

Los reporteros que más tarde trataron de verificar este alegato no llegaron a ninguna parte y cuando yo le pregunté a American me dijeron: “No damos detalles específicos sobre los itinerarios de viajes de nuestros líderes individuales.” Esto me parece raro.

A los directores ejecutivos casi siempre les encanta hablar sin cesar sobre cómo usan sus productos y servicios, que es como debe ser. Si parece que usan alternativas, ¿no deberíamos seguir su ejemplo?