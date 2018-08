Los republicanos destruyen el futuro fiscal de EEUU

Se están implementando tantas políticas disfuncionales en EEUU en este momento que la destrucción continua de la posición fiscal estadounidense está pasando casi inadvertida. El hecho de que esta imprudencia se esté llevando a cabo bajo el control republicano de la Casa Blanca y de ambas cámaras del congreso muestra que cualquier derecho que alguna vez pudo haber tenido el partido como guardián de la probidad presupuestaria quedó varias décadas atrás.

Donald Trump, como parte de su posicionamiento como un presidente más intervencionista y populista, llegó al poder prometiendo grandes gastos en infraestructura. En cambio, él y el congreso idearon un paquete familiar que se enfoca más bien en los recortes fiscales que benefician en gran medida a los ricos.

Aunado a la despreocupación sobre la salud fiscal a largo plazo del país, el presidente esta semana mostró otro comportamiento republicano familiar de los últimos años: la predisposición a jugar peligrosos juegos con políticas arriesgadas. Amenazó con el cierre del gobierno federal si el congreso se negaba a financiar su muro en la frontera con México.

El tamaño del recorte fiscal conlleva riesgos tanto a corto como a largo plazo. Un impulso fiscal en el momento en que la economía estadounidense ya está creciendo de manera saludable es probable que aumente el gasto en importaciones y fortalezca aún más el dólar. Eso atenta directamente contra la obsesión del Sr. Trump por reducir el déficit comercial.

A más largo plazo, el recorte despojará aún más al gobierno estadounidense de los ingresos en un momento en que el envejecimiento de la población está haciendo subir el costo de la Seguridad Social y Medicare. La Oficina de Presupuestos del Congreso dice que el déficit del presupuesto federal en los próximos 10 años promediará alrededor del 5 por ciento del producto interno bruto, en comparación con el 3.5 por ciento en 2017. La deuda federal aumentará a casi el 100 por ciento del PIB, su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

El despilfarro de los republicanos es imprudente y partidista. Bajo la presidencia de Barack Obama, el congreso republicano, defendiendo la necesidad de regresar el país a la solvencia, llevó a EEUU al borde de la morosidad al crear dramas de las operaciones rutinarias como aumentar el techo de la deuda. Esto fue muy incompatible con su disposición bajo el presidente anterior, George W. Bush, a apoyar un gran compromiso de gasto no financiado en la forma de un costoso beneficio de medicamentos recetados bajo Medicare, además de más recortes fiscales.

Desde hace algún tiempo, se ha hecho claro un amplio patrón. Un congreso republicano o un presidente republicano — Ronald Reagan, George W. Bush — empeora la posición fiscal a largo plazo de EEUU antes de que los demócratas son elegidos y la reparan. Incluso cuando EEUU necesitaba desesperadamente un estímulo fiscal después de la crisis financiera mundial, el Sr. Obama le dio sólo un impulso temporal oportuno y posteriormente limitó el crecimiento del gasto.

Casi no hay señales de que los republicanos estén asumiendo una responsabilidad similar. Al presidente saliente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, a menudo se le promueve como un experto en política fiscal con un compromiso con los presupuestos equilibrados. No lo es. Los planes del Sr. Ryan de combinar recortes fiscales con el control del déficit se basaron en presunciones poco realistas sobre las tasas de crecimiento que supuestamente se liberarían con la disminución de los impuestos, además de recortes de gastos no especificados e improbables.

Es muy probable que EEUU tenga que esperar a que un presidente o un congreso demócrata — o probablemente ambos — vuelvan a poner en orden las finanzas de EEUU. Es cierto momentáneamente que no hay señales de una crisis fiscal. El gobierno estadounidense, a pesar de sus esfuerzos por lograr lo contrario, sigue siendo un acreedor con buena reputación. Pero la capacidad de endeudarse fácilmente no elimina la necesidad de una consolidación dolorosa en las próximas décadas.