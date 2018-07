Merkel pide fin a la disputa comercial transcontinental

Las tensiones globales comerciales escalaron el pasado viernes cuando Angela Merkel advirtieron que el daño económico de aranceles estadounidenses a los carros europeos y Donald Trump dijo que estaba listo para seguir presionando con fijar impuestos a US$500 mil millones de importaciones chinas.

La canciller alemana hizo los comentarios mientras el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker se prepara para viajar a Washington para conversaciones que buscan lidiar con la Guerra comercial con los Estados Unidos.

Hablando en su rueda de prensa anual en Berlín, Merkel dijo que los aranceles de importación a carros europeos que el presidente de EEUU ha amenazado con imponer representaban “un real peligro a la prosperidad de muchas personas en el mundo”.

Trump dijo a CNBC en una entrevista el viernes que estaba preparado para acelerar la guerra comercial con China porque “era lo correcto para nuestro país”.

Estados Unidos impuso aranceles a US$34 mil millones de bienes chinos y previamente Trump dejó saber que podía extender los aranceles a los US$500 mil millones de importaciones de China. Beijing ha respondido con aranceles igualitarios.

Los funcionarios chinos dicen que no saben cómo complacer a Washington o lo que Trump quiere, alegando que el comercio, seguridad nacional, inversión y política han sido confundidos.

“Queremos comprar más bienes de los Estados Unidos, pero no nos dejan. Queremos invertir más en los Estados Unidos, pero no quieren”, dijo un funcionario chino al Financial Times, diciendo que China y Estados Unidos habían progresado en cuatro rondas de negociaciones en los últimos meses y quedaron perplejos en lo que motivó el desplome.

Un funcionario chino dijo que Beijing no sabía si podía tomar en serio las amenazas del presidente, preguntándose si la línea dura de Trump cambiará luego de las elecciones de medio término de noviembre.

“Estoy listo para llegar a 500”, dijo Trump a CNBC. La administración de Trump presentó este mes una lista de posibles aranceles sobre otros bienes chinos que representan US$200 mil millones, yendo desde partes de automóvil e ingredientes alimenticios a materiales de construcción.

Indicando que estaba listo para extender aranceles a todas las importaciones, Trump dijo a CNBC: “No estoy haciendo esto como treta política, lo hago porque es lo mejor para nuestro país”. Agregó: “China nos ha estafado por mucho tiempo”.

Pero Merkel dijo que el FMI y otras instituciones internacionales reducían sus pronósticos de crecimiento económico por temores de una guerra comercial global. Agregó que el mundo nunca habría superado la crisis financiera del 2008 si los países hubieran actuado unilateralmente como se maneja Trump.

Merkel dijo que la UE tenía dos posibles respuestas a las amenazas de aranceles estadounidenses: un acuerdo bilateral para reducir aranceles en “una serie de productos” y un acuerdo plurilateral concentrado en los autos que eliminaría los aranceles a los automóviles en todo el mundo.