$!Netflix perderá a Friends desde el 2020

Esto no solo determinará cuán valiosos podrían ser sus servicios streaming – también impactará sus ingresos. Los analistas de MoffettNathason predicen que las iniciativas de Disney en streaming le costarán US$1.4 mil millones en ingresos para el año fiscal del 2020. Mientras se calienta la batalla de streaming, algunos favoritos de los fanáticos saldrán de Netflix. El mes pasado, NBCUniversal anunció que había retirado los derechos de The Office a partir del 2021. The Office y Friends son dos de los programas más vistos en Netflix, de acuerdo con Nielsen.

