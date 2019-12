$!Paz duradera en el comercio norteamericano no es segura a pesar del T-MEC

El presidente estadounidense considera que el comercio es el apalancamiento principal de EEUU para obligar a los países a cumplir con los deseos estadounidenses en numerosas áreas; y Canadá y México no están exentos. También vale la pena señalar que a los vecinos de EEUU por fin se les quitaron los aranceles sobre el acero y sobre el aluminio esta primavera; pero, en el caso de un aumento de las importaciones, EEUU pudiera reimponerlos. También es probable que Canadá y México se salven de cualquier futuro arancel automotriz que el Sr. Trump pueda aplicar por motivos de seguridad nacional, pero sólo porque aceptaron cuotas. Si no cumplen con esos límites, nadie sabe qué sucederá. También hay disposiciones en el T-MEC — en cuanto a moneda, y en el trato con economías no de mercado como China — que pudieran resultar problemáticas si no se respetan.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​