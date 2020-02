$!Presidente de Haití combate escándalo de corrupción de US$2 mil millones de Petrocaribe

El presidente culpó a la oposición, ya que no se había presentado para participar en una votación crucial sobre una nueva ley electoral. Dijo que el cierre del parlamento era una prueba del disfuncional sistema político de Haití, no de su sed de poder, y que no era nada nuevo. “Soy el quinto presidente de Haití en gobernar sin un parlamento”, explicó.

