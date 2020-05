$!Reapertura prematura de EEUU pone en riesgo a sus trabajadores

El coronavirus golpeó una economía estadounidense con condiciones preexistentes. Más de 33 millones de estadounidenses, casi una cuarta parte de la fuerza laboral civil, carecen de licencia por enfermedad remunerada. Más de la mitad de los empleados en las industrias de hostelería, ocio y viajes no tienen seguro médico. A fines de marzo, el Congreso de EEUU aprobó un proyecto de ley de rescate de 2 billones de dólares que cubría a la mayoría de los estadounidenses afectados por el confinamiento (sin embargo, algunos aún no han recibido sus cheques). Fue un buen paquete dadas las circunstancias, y se comparó bien con los modestos esfuerzos fiscales de muchas democracias europeas. Pero es probable que ese proyecto haya marcado el pico de Washington. A medida que EEUU vuelve a abrir la economía, los estadounidenses que no pueden trabajar desde casa enfrentan un dilema poco envidiable.

©The Financial Times Ltd, 2020. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​